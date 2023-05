«Si è conclusa una stagione esaltante. La Recanatese ha dimostrato di valere la Serie C arrivando addirittura ai playoff. Una grande soddisfazione per tutti». Sono le parole del presidente leopardiano Adolfo Guzzini, dopo l’eliminazione dagli spareggi promozione per la Serie B, avvenuta in seguito al pareggio di Gubbio (1-1) un paio di sere fa. Una stagione positiva, andata oltre le più rosee aspettative di inizio anno: salvezza anticipata e playoff. «La dirigenza, la città, i ragazzi, il mister e ogni collaboratore che ha dato il massimo per raggiungere questo obiettivo – aggiunge il numero uno giallorosso -. Appena un anno fa festeggiavamo la storica promozione in Serie C, poi lo scudetto dilettanti che abbiamo portato con orgoglio sul petto e che tra qualche settimana cederemo ai nuovi campioni d’Italia. Grazie ad un grande lavoro di squadra, la Recanatese è sempre più protagonista. Ora si continua a lavorare in città e nel territorio per organizzare sempre meglio e potenziare questo progetto. Tanti tifosi allo stadio, i ragazzi e le ragazze del settore giovanile e le famiglie ci incoraggiano ad andare avanti. Partendo dalla riconferma di un grande allenatore come Giovanni Pagliari. Grazie a tutti».