La Ginnastica Macerata fa la parte del leone al campionato nazionale gold di ginnastica aerobica allievi, junior e senior. La società torna a casa dal weekend di gare con cinque titoli italiani.

Grande soddisfazione in casa della Ginnastica Macerata per gli ottimi risultati ottenuti nelle due giornate di gare che si sono svolte il 6 e il 7 maggio al palazzetto dello sport di Porto Sant’Elpidio. La società ha presentato, distribuiti nelle varie categorie, ben 22 esercizi in una competizione che ha visto confrontarsi 300 ginnasti e ginnaste in rappresentanza di 28 società di 12 regioni italiane, per un totale di 297 routine. Presente la coach Arianna Ciucci e il suo staff, formato dai tecnici Sarah Ferragina e Ludovico Vallasciani, che con le 16 atlete che sono scese in pedana, hanno riportato a casa cinque titoli italiani, cinque titoli di vice campioni italiani, quattro terzi posti e ottimi piazzamenti per le atlete che non sono riuscite a salire sul podio. Di seguito il dettaglio dei piazzamenti

Allieve: Diana Marchetti campionessa italiana (individuale A1), Norah Leoperdi vice campionessa italiana (individuale A2), Beatrice Ortenzi terzo posto (individuale A3), Matilde Ottaviani campionessa italiana, Angelica Garbuglia terzo posto, Norah Leoperdi e Matilde Ottaviani campionesse italiane (coppia), D. Marchetti e Beatrice Ortenzi vice campionessa italiana (coppia), Norah Leoperdi, Matilde Ottaviani e Angelica Garbuglia campionesse italiane (trio), Norah Leoperdi, Matilde Ottaviani, Angelica Garbuglia, D. Marchetti e Beatrice Ortenzi campionesse italiane (gruppo).

Junior A: Anna Pinzi terzo posto (individuale J1). Negli individuali J1 e J2 ottimi piazzamenti per Anna Bisconti, Margherita Paolucci, Alessia Moroni, Benedetta Pierluigi e Ginevra Evangelista. Ottimo piazzamento anche per il trio composto da Anna Pinzi, Alessia Moroni e Ginevra Evangelista.

Junior B: Guenda Cherubini vice campionessa italiana (individuale). Ottimo piazzamento per Matilde Miceli (individuale). Guenda Cherubini, Matilde Miceli, Margherita Paolucci, Benedetta Pierluigi e V. Marzinotto (in prestito dalla Aeros Latina) terzo posto (gruppo).

Senior individuale: Arianna Ciurlanti vice campionessa italiana. Ottimo piazzamento per Nicol Moreta. Arianna Ciurlanti, Guenda Cherubini e Nicol Moreta vice campionesse italiane (trio).

Le atlete sono nuovamente in palestra per preparare il campionato italiano assoluto e il trofeo delle regioni ai quali parteciperanno rispettivamente le squadre Junior B e Senior e la squadra Junior A.