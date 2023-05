Anthropos di Civitanova sul tetto delle Marche nel calcio paralimpico. Sabato scorso il sodalizio civitanovese del presidente Nelio Piermattei ha concluso al primo posto il torneo regionale calcio a 7 (livello 3 del Dcps della Figc) guadagnandosi l’accesso alle finali nazionali per il titolo italiano, che avranno luogo sabato 20 e domenica 21 maggio nella sede del centro tecnico federale di Coverciano. Nel sorteggio l’estrazione delle squadre e degli accoppiamenti è stata effettuata dal responsabile nazionale della divisione Giovanni Sacripante. I club qualificati sono 25: 11 del terzo livello, 8 del secondo e 6 del primo. Tre i titoli in palio, uno per ciascun livello.

Questo l’esito del sorteggio. Raggruppamento 1: Anthropos – Pontedera Calciando Insieme e Accademia Biancazzurra – Atletico Olbia. Raggruppamento 2: Totti Soccer – FeralpiSalò B e Juventus Nessuno Escluso – Sampdoria Divertime. Girone 3: Pro Patria – Real Sala Baganza – Napoli Coop. Terzo Settore

L’Anthropos si prepara, con gli ultimi allenamenti, a questo prestigioso appuntamento forte anche del titolo conquistato nella passata stagione. A differenza del 2022, quando le finali furono distinte in Centro-Nord e Centro-Sud andando ad assegnare due titoli, quest’anno il titolo sarà unico e sarà quello di campione d’Italia.

I componenti della squadra che ha raggiunto questo splendido risultato sono: Adolf Agyemang, Gabriele Brengola, Riccardo Cecconi, Alex Cesca, Davide Cesini, Marco Facchino, Alessandro Mattei, Federico Mei, Luca Sbrolla, Ilia Scuderi Panebianco, Davide Villanova e Leonardo Volatili (giocatori); Andrea Croia, Riccardo William Panza e Fabio Battellini (staff tecnico); Lucio Pescini e Gianni Cesca (dirigenti).

«Manca poco, ancora pochi giorni e saremo a Coverciano, centro del calcio italiano, da protagonisti in campo per quello che è lo sport passione nazionale – il presidente Anthropos Nelio Piermattei -. Saremo lì con la consapevolezza di poter giocare per il titolo. Sono sicuro che i ragazzi, seguiti al meglio dai nostri tecnici e dirigenti, sapranno onorare i nostri colori e, di sicuro, si divertiranno e torneranno a casa con il cuore pieno di emozioni che un contesto così può regalare».