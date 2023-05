Maceratese secondo alla Coppa Italia di subbuteo, buona prova per gli Old Lions. Il 6 e 7 maggio si è svolta a Castiglione della Pescaia la due giorni di Coppa Italia di Subbuteo tradizionale, organizzata dalla FISCT e patrocinata dal comune toscano in provincia di Grosseto. La compagine maceratese degli Old Lions è tornata soddisfatta dalla trasferta portando a casa un secondo posto individuale e sfiorando per un gol il passaggio alla categoria Master.

Al torneo individuale del sabato al Pala Casa Mora l’abile giocatore maceratese Rocco Iarlori si è classificato al secondo posto nella categoria Cadetti, perdendo con onore solo contro il fortissimo beneventano Luca Puzella.

Nella giornata di domenica invece gli Old Lions si sono presentati al via della competizione a squadre con 2 formazioni che si sono ben distinte contro altre 32 squadre tra le più forti d’Italia. Hanno partecipato alla Coppa Italia guidati dal loro presidente-giocatore Leonardo D’Amico: Jury Di Tullio, Mario Marcolini, Andrea Senesi, Giacomo Luchetti, Mauro Sagretti, Stefano Gambella, Rocco Iarlori e Mirko Balio, proveniente da Milano, l’unico non maceratese degli Old Lions. L’affiatato gruppo a novembre difenderà la serie B conquistata a San Benedetto del Tronto nel 2022. Il club invita tutti gli appassionati e curiosi a presentarsi ogni venerdì nella sede di Sforzacosta a partire dalle 21,30 dove si svolgono le partite di allenamento.