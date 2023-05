BASKET - La Moretti Village sbanca anche Baia Flaminia e fa enplein nella serie conclusiva col Pisaurum Pesaro. Centrato l’obiettivo, al termine di una una stagione dominata dall’inizio alla fine, con 22 vittorie su 26 partite in regular season e 5 su 5 nei playoff. I complimenti del sindaco Ciarapica: «Orgogliosi di voi»

Missione compiuta. La Moretti Village Civitanova sbanca anche Baia Flaminia e fa enplein nella serie col Pisaurum Pesaro e dopo undici mesi ritorna in Serie B di basket. Troppa la voglia di vincere degli aquilotti per i pesaresi, che hanno provato a reggere l’urto per due quarti, prima di cedere di schianto nella ripresa.

«5 giugno 2022. Lo spareggio di Ozzano contro Oleggio ci condanna alla retrocessione in Serie C Gold. Quel giorno ci siamo ripromessi una cosa: che la Serie B ce la saremmo ripresi il più in fretta possibile: 6 maggio 2023, missione compiuta». Così scrive la società civitanovese su Facebook. Sui social arrivano anche i complimenti del sindaco Fabrizio Ciarapica. «Orgogliosi di voi. La Virtus Basket Civitanova vola in Serie B. Un successo meritato e una grande gioia per tutta la città di Civitanova. Complimenti ragazzi, a voi, al presidente Nicola Moretti, ai dirigenti e a tutti i sostenitori».

L’onta di quel 5 giugno 2022 in cui si consumò la retrocessione nello spareggio di Ozzano è ormai un brutto ricordo. La Virtus centra l’obiettivo che si era data a inizio stagione: approdare in Serie B Interregionale. E lo ha fatto dopo una stagione dominata dall’inizio alla fine, con 22 vittorie su 26 partite in regular season e 5 su 5 nei playoff. Applausi a scena aperta per coach Schiavi e tutti i suoi ragazzi.

Sabato scorso, coach Surico ripropone la difesa a zona che aveva dato fastidio ai biancoblu in gara 2, ma stavolta la Virtus la scardina presto: le bombe di Ciarpella e Bazani fanno scattare forte gli aquilotti (3-8 al 3’), ma il Pisaurum si aggrappa ai tanti rimbalzi in attacco catturati per restare in scia. La Moretti Village dà un’altra spallata in apertura di secondo periodo e con Bazani e Ciarpella caldissimi dall’arco salgono fino al +13 (25-38 al 15’ con la firma del play argentino in transizione). Gli arancioverdi replicano con un parzialino di 6-0, ma la Virtus è in gas, trova energia in Rosettani e fa le prove di fuga sul +14 (33-47 al 19’). Solo due guizzi di Beligni e Vichi all’ultimo giro di lancette limitano i danni per il Pisaurum prima del rientro negli spogliatoi (37-47).

La Moreti Village alza il volume della difesa nel terzo periodo, nel quale lascia a secco il Pisaurum per quasi 5’. Si accende Monacelli e i biancoblu salgono fino al +18 (37-55 al 24’), con gli arancioverdi ormai in evidente debito d’ossigeno. Coach Surico le prova, tutte mischia le difese, raschia tutte le energie che può reperire in panchina, ma non ce n’è. La Moretti Village sgasa in apertura di quarto periodo con uno scatenato Rosettani e fa scattare la festa del centinaio di tifosi arrivato da Civitanova.

PISAURUM PESARO-MORETTI VILLAGE CIVITANOVA 67-89 (serie: 0-3)

PESARO: Bini 15, Bianchi 3, Gnaccarini 7, Del Prete, Clementi 10, Giunta 8, Vichi 8, Cardellini ne, Beligni 14, Cecchini 2, Komolov. All.: Surico.

CIVITANOVA: Tyrtyshnik, Rosettani 16, Monacelli 14, Seri, Fermani 2, Ciarpella 16, Botteghi 6, Felicioni ne, Vallasciani 4, Abbate, Bazani 22, Landoni 9. All.: Schiavi.

ARBITRI: Renga, De Angelis.

PARZIALI: 24-28, 13-19, 15-18, 15-24.