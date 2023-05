Med Store Tunit saluta coach Gulinelli

VOLLEY - Si separano le strade della squadra maceratese e del tecnico piemontese arrivato la scorsa estate

La Med Store Tunit Macerata saluta coach Gulinelli. Le strade della squadra biancorossa e del tecnico piemontese si separano con il termine della stagione 2022/2023. «Arrivato la scorsa estate, Flavio Gulinelli ha portato a Macerata tanta esperienza grazie ad una lunga carriera, trascorsa su panchine importanti in Italia e nel mondo, di club e di nazionali – si legge in una nota -. In biancorosso ha gestito un roster fortemente rinnovato e dopo un inizio difficile, condizionato anche da alcuni infortuni, la squadra ha cominciato a macinare gioco e punti risalendo la classifica e chiudendo la Regular Season in terza posizione. L’avventura della Med Store Tunit si è però fermata al primo turno di Play-Off contro la WiMORE Parma, mentre il percorso in Coppa Italia di Serie A3 ha visto coach Gulinelli guidare la squadra fino alla finale, dopo aver battuto squadre importanti come Fano e Tuscania. La Final Four, ospitata proprio al Banca Macerata Forum, è valsa il secondo posto per la Med Store Tunit. La Pallavolo Macerata ringrazia quindi Coach Gulinelli per il lavoro svolto durante questa stagione e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera nel volley. La società biancorossa ha iniziato un processo di rinnovamento e diverse saranno le novità in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di continuare a crescere e portare sempre più in alto il nome di Macerata».