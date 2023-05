SERIE A1 - La squadra del capoluogo vince 8-1 e 6-5 e compie un bel balzo in avanti, al di sopra delle aspettative per essere una neopromossa

L’Ares Safety Macerata Softball centra la prima doppietta del campionato battendo la Sestese (8-1 e 6-5), nella sesta giornata della Serie A1.

I due punti acquisiti sul campo di via Cioci consentono alla squadra del capoluogo di fare un bel salto in classifica fino al sesto posto, posizione che potrebbe essere ulteriormente migliorata visto il calendario, che ha già fatto affrontare le squadre considerate più forti. Le ragazze di coach Benito Francia Ventura finora sono state al di sopra delle aspettative per essere delle neopromosse, dimostrando di essersi calate in pieno nella dimensione della A1.

Il confronto con le toscane, importante in chiave salvezza, si è sviluppato in modo diametralmente opposto nelle due partite. In gara 1 Macerata ha controllato abbastanza agevolmente il gioco, riuscendo poi a superare per mercy rule la Sestese. Sbloccato il punteggio nel primo inning con il punto battuto a casa da Chantelle Ladner, protagonista assoluta del match (3-3, 2 R, 3 RBI), nel quarto c’è il raddoppio con la volata di sacrificio di Marica Guglielmi. La Sestese dimezza lo svantaggio con il singolo di Lizza, ma nel quinto attacco Macerata dilaga segnando sei punti su cinque valide e chiudendo anticipatamente il match con il singolo di Marica Guglielmi che vale l’8-1 finale.

Gara 2 invece riserva un’accesa disputa risolta da Macerata solo al secondo extra-inning, grazie a un forte spirito di reazione che ha consentito prima la rimonta e poi la vittoria in volata. La Sestese ha un avvio esaltante grazie a Iraimis Diaz Nunez (impiegata anche nel box, oltre che da lanciatrice partente), Broke Makemson e Flavia Carletti (due tripli), realizzando 4 punti (uno per ripresa alla prima, terza, quarta e quinta) e portandosi in vantaggio 3-0 e poi 4-2. Macerata non si scoraggia, 2 punti al quarto (triplo da 2 RBI di Giorgia Cacciamani) e 2 al quinto (doppio di Gioia Tittarelli e triplo di Chantelle Ladner) portano al pareggio. Il 4-4 arriva fino alla fine della partita. Al primo extra-inning segnano entrambe le squadre e si va al nono sul 5-5. Il punto decisivo nel secondo extra-inning arriva su base ball a basi piene, con Gioia Tittarelli che permette il 6-5 segnato da Giorgia Cacciamani.

Risultati:

Taurus Donati Gomme Old Parma – Metalco Thunders Castelfranco 4-6; 4-2

MKF Bollate – Forlì 5-0; 6-1

ARES Safety Macerata – Sestese 8-1 (5°); 6-5 (9°)

Inox Team Saronno – Mia Office Blue Girls Pianoro 4-3; 1-0

Bertazzoni Collecchio – Rheavendors Caronno 1-2; 1-3

Classifica:

Inox Team Saronno (10-2, .833); MKF Bollate e Forlì (9 vittorie – 3 sconfitta, .900); Rheavendors Caronno (8-4, .667); Mia Office Blue Girls Pianoro (6-6, .500); ARES Safety Macerata (5-7, .417); Metalco Thunders Castelfranco, Taurus Donati Gomme Old Parma, Bertazzoni Collecchio (4-8, .333); (4-8, .300); Sestese (1-11, .083)