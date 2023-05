ECCELLENZA - I viola perdono 2 a 0 in trasferta, seguiti da circa 200 tifosi per questo storico appuntamento. Si chiude una stagione positiva e si spegne il sogno Serie D

Dura poco la prima storica avventura nei playoff di Eccellenza del Montefano: i viola perdono 2 a 0 nel primo turno, in trasferta contro la Forsempronese, e sono fuori dagli spareggi per la promozione in Serie D. Decisivi, in apertura e chiusura del secondo tempo, i gol di Riggioni e Conti. La squadra di Mariani esce a testa alta dalla semifinale playoff, dopo aver disputato un grande campionato, toccando il punto più alto della storia viola. A fine gara, applausi per tutti dal gremito settore ospiti, circa duecento i tifosi giunti dal Maceratese (saluto anche con i locali). Il Montefano chiude dunque la propria stagione sportiva.

La cronaca. La prima occasione del match (9′) è sui piedi di Sindic, ma la sua punizione dallo spigolo dell’area trova la risposta di Marcantognini. Al quarto d’ora la reazione della Forsempronese, Pagliari colpisce la traversa e poi ci prova in rovesciata. Sul proseguo dell’azione i padroni di casa usufruiscono di un calcio piazzato dal limite che Riccardo Pandolfi calcia fuori. Al 20′ Rocchi devia in corner una conclusione di Conti. Sette giri di lancette dopo Camilloni incorna a lato un traversone di Riccardo Pandolfi. Ad inizio ripresa un tentativo per parte. La girata di Pagliari termine out, mentre è facile preda di Marcantognini il tiro deviato di Guzzini.

All’8′ il vantaggio della Forsempronese grazie all’incornata di Riggioni, sulla sponda aerea di Procacci sugli sviluppi di un corner. Al quarto d’ora Pagliari ci prova di sinistro, palla fuori misura. A metà secondo tempo il Montefano va vicino al pareggio con il colpo di testa di Monaco, poi libera la retroguardia locale. Alla mezz’ora Palazzi spara alto. Due minuti più tardi il viola De Luca tenta un tirocross che non inquadra la porta. Nel finale, al 41′, la Forsempronese raddoppia e chiude i giochi: Conti calcia a giro dal limite e trova una deviazione decisiva che non lascia scampo a Rocchi.

Il tabellino:

FORSEMPRONESE: Marcantognini; Camilloni, Rosetti, Riggioni, Procacci (93’ Mea); Conti, Pandolfi L., Bucchi (92’ Spaccazocchi); Palazzi (85’ Fraternali), Pagliari (89’ Codignola), Pandolfi R. (75’ Battisti). A disp.: Fabbri, Ragni, Pierpaoli, Tonucci. All.: Fucili.

MONTEFANO: Rocchi; Morazzini, Monaco, Mercurio (83’ De Marco), Postacchini; Bonacci, Guzzini (75’ Trabelsi), Sindic (89’ Camilloni F.), Candidi (60’ Latini); Palmucci, Stampella (60’ De Luca G.). A disp.: Bentivogli, Moschetta, Castignani, Storani. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Ercoli di Fermo (Aureli di S. Benedetto e Serenellini di Macerata).

RETI: 53’ Riggioni, 86’ Conti.

NOTE: ammoniti: Bonacci, L. Pandolfi, Sindic, Guzzini. Angoli: 4-0. Recupero: 8′ (2’+6’).