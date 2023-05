SERIE D - Un gol di Tizi nel finale permette ai cremisi di battere il Roma City al Della Vittoria, ma dagli altri campi non arriva la combinazione necessaria dei risultati per andare ai playout. Gli uomini di Zannini chiudono all'ultimo posto

di Michele Carbonari

Il Tolentino getta il cuore oltre l’ostacolo e nell’ultima giornata del girone F di Serie D vince la terza partita consecutiva, ma non riesce ad evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. In un Della Vittoria infuocato il tolentinate doc Tizi decide la sfida contro il Roma City, grazie ad un gol nel finale. In virtù della vittoria del Termoli in casa della Nuova Florida, del successo del Montegiorgio contro la vice capolista Vigor Senigallia e della sconfitta del Notaresco contro il Fano dell’ex cremisi Mosconi, la classifica vede appaiate a quota 31 il Tolentino insieme a Montegiorgio e Notaresco. La squadra di Zannini retrocede a causa della peggiore classifica avulsa, Montegiorgio e Notaresco faranno il pre spareggio per decidere chi sfiderà nei playout proprio il Roma City (Vastese – Termoli sarà l’altro spareggio). Grande amarezza in casa Tolentino, ad un passo dal miracolo sportivo. Dopo quattro stagioni in Serie D e dopo aver cullato, l’anno scorso, anche la possibilità di insidiare la Recanatese nella lotta per la promozione in Lega Pro (concluse il campionato al terzo posto), la società del presidente Romagnoli retrocede in Eccellenza.

La cronaca. Parte meglio il Roma City. Al 7′ Gagliardini respinge una conclusione ravvicinata. Quattro minuti più tardi Raffini di testa, su cross di Cabella, indirizza fuori. Il Tolentino entra in partita a ridosso del quarto d’ora: grande azione personale di Vitiello che supera due avversari e inventa un destro a giro da posizione defilata, Opara con la punta delle dita si salva in angolo. L’attaccante cremisi ancora protagonista al 20′, ma a tu per tu con il portiere colpisce il palo di sostegno e da solo l’illusione del gol ai tifosi locali. Al 27′ Mancino, sul contropiede di Raffini, manda alto. Protesta l’intero Della Vittoria poco prima dell’intervallo: Di Biagio atterrato viene atterrato sulla destra, secondo l’arbitro appena fuori i sedici metri, tutti invocavano la massima punizione (respinto il tiro di Vitiello). Il Tolentino riprende in attacco anche la ripresa. Al 4′ Tizi recupera palla al limite dell’area avversaria e lascia partire un mancino rasoterra che fa la barba al palo. Dieci minuti dopo brividi in area cremisi, con i due attaccanti ospiti che falliscono due ghiotti tentativi ravvicinati. La partita resta equilibrata senza particolari sussulti, fino al 27′ quando Nagy gira a lato una punizione dalla sinistra. Sul fronte opposto, al 33′, Iacoponi impegna di testa Gagliardini che si allunga e devia in angolo. Sul ribaltamento il Tolentino sfiora il vantaggio, un rimpallo su Giuli sibila il palo. Al 38′ Gagliardini manda in corner una punizione dal limite di Cabella. Quindi Zammarchi prova ma ad incrociare, palla out. I cremisi ci credono e al 41′ trovano il vantaggio: Tizi raccoglie un passaggio dalla sinistra e con il destro supera Opara. Al termine di sei minuti di recupero i locali portano a casa il terzo successo di fila, non basta: il Tolentino retrocede in Eccellenza.

Il tabellino:

TOLENTINO: Gagliardini, Di Biagio (21′ s.t. Giuli), Massarotti, Gori, Stefoni (33′ s.t. Blanco), Nagy, Pallecchi (31′ s.t. Moscati), Rozzi (16′ s.t. Marcelli), Tizi, Papaserio (37′ s.t. Nacciarriti), Vitiello. A disp.: Giorgi, Piermartiri, Mataloni, Bruffa. All.: Zannini.

ROMA CITY: Opara, Franco, Iacoponi, Ferrante, Garcia, Matteucci, Cabella (49′ s.t. Rasi), Frulla (29′ s.t. Zammarchi), Mancino (19′ s.t. Rea), Raffini, Perroni. A disp.: Corci, Toskic, Giuncato, Di Emma, Corvaglia, Diakhite. All.: Statuto.

TERNA ARBITRALE: Martini di Valdarno (Mocci di Oristano – Pisu di Oristano).

RETE: 41′ s.t. Tizi.

NOTE: ammoniti: Frulla, Stefoni, Papaserio, Gori, Moscati. Recupero: 7′ (1’+6′).