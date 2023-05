SAN SEVERINO - Il palazzo in piazza del Popolo sarà rosso domani e lunedì in segno di adesione alla campagna promossa dall'organizzazione umanitaria

In occasione della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa il palazzo del municipio di San Severino, in piazza Del Popolo, si “colorerà” di rosso in segno di adesione alla campagna promossa della più grande organizzazione umanitaria del mondo (domani e lunedì). Domenica 7 maggio, a partire dalle 16, piazza Del Popolo ospiterà anche una pubblica manifestazione, aperta alla partecipazione di tutti, nel corso della quale la bandiera della Cri verrà consegnata al primo cittadino settempedano. I volontari in servizio presenteranno anche un’ambulanza del parco mezzi del comitato locale e le funzionalità della stessa. Saranno presentate anche le misure e le pratiche salvavita per adulti e bambini e verrà offerta la possibilità di misurazione della pressione.

«L’edizione di quest’anno dell’iniziativa intende celebrare, dopo che la pandemia e le sue conseguenze socio-economiche, il conflitto in Ucraina, le alluvioni e l’emergenza climatica hanno reso evidente la precarietà dell’esistenza, quella scintilla che dovrebbe invece riaccendere la speranza e raccontare, al tempo stesso, chi ha avuto la forza di credere di nuovo di poter ricostruire la sua vita, anche da zero, lasciandosi accompagnare dall’operato e dalle parole dei volontari della Cri – spiegano i promotori dell’iniziativa che ha trovato pieno sostegno nell’amministrazione comunale -. La Croce Rossa intende raccontare, quest’anno, l’importanza di ciò che accade dopo l’arrivo della Cri nella vita delle persone e nei luoghi colpiti dalle emergenze. Croce Rossa ascolta le storie di tutti ma Croce Rossa accompagna soprattutto chi ne ha bisogno verso la ricostruzione di ciò che è stato distrutto, il benessere psicofisico, una casa».

L’edizione 2023 della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa avrà per questo come titolo: “Poi ci siamo incontrati”. «Si tratta di una campagna – aggiungono gli organizzatori – che nasce da quel sentimento di profondo smarrimento che viene spazzato via quando, all’improvviso, arriva qualcuno che con un abbraccio ci guarda negli occhi e ci dice: “Vedrai che tutto passa”».

«Questo messaggio – sottolinea in proposito il sindaco Rosa Piermattei – noi ce lo siamo sentiti ripetere durante l’emergenza terremoto, quando gli “angeli” della Cri erano sempre al nostro fianco. Ma ce lo siamo sentiti ripetere anche durante la pandemia da Covid19 e ce lo sentiamo ripetere ogni giorno quando i valorosi volontari del nostro locale comitato Cri si adoperano per portare aiuto e soccorso alla nostra popolazione. È per questo che ci sentiamo in dovere di ripetere ogni giorno il nostro grazie di fronte alle loro quotidiane azioni».