MORROVALLE - La serata in compagnia del giornalista del Corriere dello Sport in programma venerdì 12 maggio alle 21,15

Morrovalle tornerà ad essere la “capitale dello sport” per una notte, venerdì 12 maggio. All’auditorium San Francesco di Borgo Marconi il calcio, dopo le esperienze dello scorso anno con Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano, sarà di nuovo protagonista grazie alla presentazione del libro di Roberto Maida “Storie maledette del calcio” (Diarkos editore), con prefazione curata da Ivan Zazzaroni e postfazione di Morgan De Sanctis.

Nella sua opera, il giornalista del Corriere dello Sport narra in ordine cronologico ciò che videocamere e microfoni non hanno mai potuto raccontare, ovvero le tragedie più misteriose della storia del calcio italiano arricchendole con testimonianze, inchieste e aneddoti straordinari. Bonus speciale per Diego Armando Maradona, unico straniero presente, in quanto non strettamente argentino, ma patrimonio dell’umanità.

Per il primo incontro pubblico del suo volume, uscito lo scorso 11 aprile, Roberto Maida sarà intervistato da Alver Torresi e Marta Bitti e la serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti del panorama sportivo regionale e nazionale che porteranno esperienze e contributi inediti.

L’appuntamento è per le 21.15, ingresso libero.