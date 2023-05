L'APPUNTAMENTO è per sabato dalle 9,30 ad Ancona. La segretaria regionale dem Bomprezzi: «La giunta Acquaroli nonostante le forti necessità di riforma si sta occupando solo degli organismi di potere, trascurando la qualità del servizio, le strutture e la cura delle professionalità»

«La sanità è un settore di primaria importanza perché le sue criticità ed i malfunzionamenti del sistema sanitario incidono direttamente sulla vita e sulla salute delle persone. Cosa sta accadendo al sistema socio-sanitario della nostra regione e di cosa, invece, ci sarebbe bisogno?». Per rispondere a queste domande il Partito Democratico delle Marche ha organizzato una assemblea pubblica per parlarne con tecnici, esperti e amministratori.

Chantal Bomprezzi, segretaria regionale dem presenta così l’iniziativa: «L’invito è rivolto a tutti, non solo ai nostri iscritti, perché l’argomento riguarda tutti i marchigiani. Fin da subito insieme con la mia segreteria abbiamo attivato il gruppo di lavoro sulla sanità perché ciò che sta accadendo al sistema sociosanitario regionale è inaccettabile. La giunta Acquaroli nonostante le forti necessità di riforma si sta occupando solo degli organismi di potere, trascurando la qualità del servizio, le strutture e la cura delle professionalità». L’appello del Partito Democratico è quindi ad essere presenti e di condividere la propria idea e la propria esperienza con i relatori presenti.

«L’iniziativa – ribadisce la segretaria – è stata realizzata con il supporto del tavolo tematico sanità coordinato da Claudio Maffei, che sta facendo un lavoro incredibile sia nell’individuare tutto ciò che non va, sia per formulare proposte condivise con la comunità medica ed infermieristica». All’incontro saranno presenti anche alcuni amministratori locali e la candidata per il centrosinistra ad Ancona Ida Simonella: «Abbiamo invitato ad essere presenti anche alcuni Amministratori per rappresentare le esigenze delle comunità locali insieme a quelli che saranno chiamati a breve a gestire i servizi sociali sul territorio». L’appuntamento per tutti è per sabato alle 9,30 all’NH Hotel di Ancona in via Rupi di Via XXIX Settembre, 14.