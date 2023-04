ECCELLENZA - Nell'ultima giornata Gabriele Tittarelli segna su rigore il suo 16esimo gol stagionale, che vale il titolo dei cannonieri, celebrato con una maglietta speciale. Valdichienti cala il tris esterno al fanalino di coda Porto Sant'Elpidio

La missione salvezza era già stata centrata e festeggiata, restava da completare solo un altro obiettivo: spingere Gabriele Tittarelli in cima al trono dei bomber. E’ stato centrato.

Chiesanuova – Sangiustese, 30esima ed ultima partita nel primo campionato di Eccellenza biancorosso, va in archivio con una salomonico 2-2. Le due formazioni, già mentalmente in vacanza da un turno e quindi senza particolari motivazioni, si dividono la posta in palio e mantengono le rispettive posizioni di classifica. Poco più avanti ma fuori dalla zona playoff il Valdichienti, forte del tris esterno al fanalino di coda Porto Sant’Elpidio grazie al gol di Omiccioli e alla doppietta di Del Brutto. La vera notizia odierna è appunto la rete siglata da Tittarelli ad inizio ripresa su rigore: per l’ariete 16esimo centro, quello che gli vale il titolo di capocannoniere staccando Iori rimasto a 15 senza giocare oggi.

Cronaca di Chiesanuova – Sangiustese. Formazioni con qualche logica novità, soprattutto tra i padroni di casa. La terza e ultima uscita con l’autogestione rimette in porta Carnevali che torna titolare praticamente ad un anno dalla rottura del crociato e hanno spazio dal primo minuto anche i baby Bianchi, Vitali e Carboni. C’è un gran sole e questo abbassa ulteriormente il ritmo, anche se Tonuzi e Cinque sono pimpanti e mettono subito alla prova il rientrante Carnevali. Il Chiesanuova invece gioca per Tittarelli che però appare nervoso. Al 42’ verticalizzazione per Cinque che di sinistro fa 0-1.

Ripresa. Si riprende e ancora Tonuzi cerca più volte la via del gol, poi al 12’ assist per Tittarelli che viene toccato in area, di spalle, dal neoentrato portiere Calcabrini (2005). Il centravanti calcia il rigore da lui stesso procurato e segna il gol che gli dà la corona di capocannoniere di Eccellenza. Inizia la girandola di cambi, tra i locali è debutto per il 2005 Fermani. Al 28’ gran sventola di De Stefano, ancora reattivo Carnevali, poi sale in cattedra l’eterno Iommi (1982). All’81’ scarica un super sinistro dalla distanza che si stampa sulla traversa, quindi 2’ dopo recupera palla, lancia al bacio Mongiello sulla sua verticale e il neoentrato capitano di sinistro rasoterra non perdona. Tre minuti dopo Tomassetti dalla destra mette un bel pallone e De Stefano chiude i giochi.

Il tabellino di Chiesanuova – Sangiustese 2-2:

CHIESANUOVA: Carnevali, Bianchi, Iommi, Vitali (1’ s.t. Rotondo), Lapi, Monteneri (11’ s.t. Mongiello), Pasqui, Carboni (1’ s.t. Farroni), Tittarelli (19’ s.t. Wolhein), Cicconetti (28’ s.t. Fermani), Rapaccini. All.: Lupetti.

SANGIUSTESE: Monti (3’ s.t. Calcabrini), Tomassetti, Pagliarini, Iuvalè, Tarulli, Paoloni (11’ s.t. Iommi), De Stefano (45’ s.t. Adami), Tissone, Tonuzi (36’ s.t. Cheddira), Ercoli (11’ s.t. Loviso), Cinque. All.: Morganti.

ARBITRO: Cocci di Ascoli.

RETI: 42’ p.t. Cinque, 13’ s.t.Tittarelli, 38’s.t. Mongiello, 41’ s.t. De Stefano.

NOTE: corner 5-5. Recupero: 5′ (1’ + 4’).

Il tabellino di Porto Sant’Elpidio – Valdichienti 1-3:

PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Landolfo, Fuglini, D’Amicis, Nasif, Tondini, Di Sante, Ponzielli, Moretti, Sarr, Amici. A disp.: Schirripa, Franca, Del Moro, Cini, Orazi, Morganti, Sakho, Rubicini, Pomante. All.: Palladini.

VALDICHIENTI: Cingolani, Calcabrini, Pigini, Omiccioli, Sopranzetti, Di Molfetta, Triana, Mazzieri, Zira, Trillini, Cisbani. A disp.: Rossi, Morresi, Marinelli, S. Lattanzi, Sfasciabasti, A. Lattanzi, Del Gobbo, Del Brutto, Poloni. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Belli di Pesaro (Bruscantini di Macerata – Aureli di San Benedetto)

RETI: Omiccioli, Del Brutto e Del Brutto