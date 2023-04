SERIE C - Il presidente Adolfo Guzzini ha ufficializzato oggi l'accordo con l’allenatore che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie D e quest'anno sta per disputare i play off in Lega Pro

di Andrea Cesca

Recanatese e Giovanni Pagliari, avanti insieme. Il sodalizio leopardiano ha ufficializzato il rinnovo del contratto con l’allenatore originario di Tolentino per altre due stagioni. Pagliari, subentrato a Federico Giampaolo nel febbraio di due anni fa, nella passata stagione ha vinto campionato e scudetto in Serie D, quest’anno ha portato i giallorossi alla salvezza con due giornate di anticipo e con ogni probabilità sarà ai nastri di partenza dei playoff il prossimo 11 maggio. Il deferimento da parte della Procura Federale ai danni del Siena dovrebbe portare ad un ulteriore penalizzazione in classifica della squadra toscana, per l’ufficialità bisognerà aspettare il prossimo 8 maggio quando è prevista l’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale. Intanto la Recanatese e Pagliari hanno messo nero su bianco.

Il presidente Adolfo Guzzini aveva lasciato intendere le volontà della società al termine della partita giocata e vinta con l’Ancona. «La crescita data dalla professionalità del nostro tecnico Pagliari è qualcosa di unico. Giovanni ha dato forza a tutti grazie al rapporto umano che ha instaurato. Pertanto volevo ringraziarlo a nome della città di Recanati, di tutti gli sportivi, la sua personalità è stata fondamentale per arrivare a questi risultati. Non penso che avremmo potuto avere un allenatore migliore per questo tipo di esperienza».

La squadra si sta allenando regolarmente in attesa della decisione del Tfn, il capitano Alessandro Sbaffo a tal proposito ha affermato: «Noi lavoriamo come se fosse già ufficiale l’accesso della Recanatese nei playoff. Non possiamo staccare la spina adesso, dobbiamo restare concentrati e pensare di preparare al meglio la partita con il Gubbio dell’11 maggio».