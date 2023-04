IL CORSO è stato messo in piedi da Unimc, Unicam e Fondazione Carima: fornirà gli strumenti per gestire gli interventi connessi alla ricostruzione e al Piano nazionale di ripresa e resilienza

Nei prossimi 5 anni nelle Marche arriveranno fondi extra per 20 miliardi (di cui 5 per la provincia di Macerata): per cogliere questa sfida servono esperti nella gestione di investimenti pubblici. Da questa esigenza nasce il master in Programmazione e gestione degli investimenti pubblici promosso dall’Università di Macerata (Dipartimento di Economia e Diritto) e dall’Università di Camerino (Scuola di Architettura e Design) con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata e il patrocinio di Anci Marche: il termine per le iscrizioni è stato prorogato al 10 maggio.

«Sommando le risorse della ricostruzione post-sismica, del Pnrr, quelle del Fondo complementare del Pnrr e le risorse della programmazione regionale dei fondi strutturali – spiegano gli organizzatori – circa 20 miliardi di euro saranno a disposizione delle Marche entro i prossimi 5 anni. Di questi, circa 5 miliardi andranno esclusivamente al territorio della provincia di Macerata, la più colpita dal sisma del 2016-17. Una grande opportunità che richiede non solo capacità di progettazione, ma anche di gestione e di rendicontazione della spesa: una fase complessa ed impegnativa che chiama le amministrazioni locali, e in particolari i piccoli comuni, ad un impegno importante. Se si centra il progetto ma non si riesce a gestire le fasi successive, si rischia di perdere risorse già assegnate. Questo master punta ad “iniettare” nuove competenze sul territorio per cogliere questa sfida cruciale per le Marche e in particolare per il rilancio delle aree interne».

Il master formerà esperti in programmazione, valutazione e gestione degli investimenti pubblici e manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione. In particolare fornirà gli strumenti per gestire gli interventi connessi alla ricostruzione post-sismica e al Pnrr/Fondo Complementare; tratterà di progettazione europea ed assistenza tecnica all’iter di progettazione, programmazione, gestione, rendicontazione di fondi strutturali, con specifiche competenze sulle fonti di finanziamento europeo e sulla gestione dei progetti. Il master è aperto a chi ha conseguito la laurea triennale o quella magistrale ed è diretto non solo a neolaureati ma anche a chi già opera nelle amministrazioni o negli enti locali. Le lezioni inizieranno a fine maggio, dureranno un anno e si terranno all’Abbadia di Fiastra (Tolentino) con didattica mista, sia in presenza che on line. Inoltre, grazie al sostegno della Fondazione Carima, per i funzionari pubblici delle amministrazioni comunali della provincia di Macerata (massimo 15 partecipanti), è prevista una riduzione del 50% sulla quota di iscrizione, pari a 2.500 euro. Per informazioni: T. 0733 2582750; www.unimc.it/master-gestione