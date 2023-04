MACERATA - Frontale tra due auto intorno alle 15, tre le persone ferite, la più grave è una 95enne che è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco

Frontale alla Cimarella di Macerata, una anziana trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 sulla provinciale 362. A scontrarsi due auto, la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte della polizia locale di Macerata. Tre le persone che sono rimaste ferite. Due di queste hanno riportato lesioni lievi e sono stati trasportati al pronto soccorso di Macerata dal 118. Più gravi le condizioni di una donna di 95 anni, passeggera di una velle vetture. E’ stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Macerata che poi l’hanno affidata alle cure del 118. Gli operatori dell’emergenza hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’anziana è stata poi trasportata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. La provinciale è rimasta chiusa per un paio d’ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.