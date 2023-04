CELEBRAZIONI per il 78esimo anniversario della Liberazione con il sindaco Andrea Staffolani e la sindaca del Consiglio dei ragazzi Noemi Paolucci. Corteo e deposizione della corona d'alloro. Poi i giovani hanno suonato una delle canzoni-manifesto dell’artista milanese. Anche a Matelica i ragazzi sono stati protagonisti della ricorrenza

Il cielo coperto di nubi e qualche goccia di pioggia non hanno fermato questa mattina per le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, organizzate dal Comune di Morrovalle. Dopo la messa in memoria dei caduti, che quest’anno si è spostata all’auditorium San Francesco a Borgo Marconi, il sindaco Andrea Staffolani, affiancato dalla sindaca del consiglio comunale dei ragazzi Noemi Paolucci, dalle autorità civili e militari, dai rappresentanti del consiglio comunale e delle associazioni cittadine, ha incontrato la banda musicale Giuseppe Verdi nel piazzale dell’arena San Francesco.

Da qui il corteo è partito in direzione del monumento ai Caduti di via Medaglie d’Argento, dove è giunto dopo aver fatto sosta ai piedi della lapide che ricorda i caduti della Seconda guerra mondiale in piazza Garibaldi. Staffolani e Paolucci, uno al fianco dell’altra, hanno deposto una corona d’alloro ai piedi del memoriale e subito dopo ha preso la parola il primo cittadino.

«Siamo qui oggi tutti insieme a celebrare il giorno della Liberazione, una ricorrenza di altissimo valore per tutti noi italiani – ha rimarcato Staffolani – siamo qui perché amiamo la nostra Patria e perché vogliamo far conoscere, diffondere e testimoniare un pezzo della nostra storia. Il 25 aprile rappresenta una data di rinascita, di affermazione dei valori di libertà, di riscatto morale e civile dopo la Seconda guerra mondiale. Una data che ci ricorda l’impegno di tutte le forze che contribuirono alla Liberazione, un’occasione per riflettere sulla necessità di fermare tutti i conflitti e dire no alle guerre, alle sopraffazioni e all’odio tra i popoli. Prendiamoci allora l’impegno di presidiare di più la vita pubblica e difendere i valori della Costituzione. Non dobbiamo avere paura di spenderci per la nostra Comunità. In fondo, la lezione più grande che ci arriva dalla storia è questa: è necessario scegliere chi vogliamo essere, chi vogliamo diventare, decidere se farci ispirare dal bene collettivo o dall’opportunismo e agire di conseguenza».

Il sindaco ha poi dato lettura di alcune righe del libro “Ricordando le invasioni nella terra di Morro e i giorni della liberazione nel 1944” del morrovallese Mario Latini. In chiusura, il sindaco dei ragazzi Noemi Paolucci e i suoi compagni della scuola secondaria di primo grado Canale Sara Paolucci, Cesare Spernanzoni, Manuel Capponi, Agnese Spinsanti, Viola Palombini e Giovanni Frapiccini, hanno declamato le parole de “La Libertà” di Giorgio Gaber, una delle canzoni-manifesto dell’artista milanese.

Mattinata molto partecipata anche a Matelica. Alle ore 10 un corteo composto dalle autorità e anche da un nutrito gruppo di giovani, tra cui anche il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, si è mosso dalla sede del Comune verso il vicino monumento ai Caduti situato all’interno dei giardini pubblici. Lì il sindaco Massimo Baldini ha deposto una corona d’alloro insieme al vicesindaco Denis Cingolani e al “baby” sindaco Elia Pacini. Significativa la partecipazione di molti ragazzi che hanno commemorato i caduti e riflettuto sull’importanza della festa della Liberazione dal nazifascismo.