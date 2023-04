PETRIOLO in ansia per le condizioni di Marco Staffolani. Il sindaco Matteo Santinelli: «Speriamo tutti in un miracolo, siamo vicini alla famiglia». La Polstrada sta chiarendo l'esatta dinamica: l'automobilista dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso. Sabato sera la figlia si trovava tra i mezzi in coda. Il fratello Simone era morto a novembre del 2021 precipitando col camion da un viadotto

Restano disperate le condizioni di Marco Staffolani, il 44enne di Petriolo rimasto coinvolto in un incidente sabato sera lungo la superstrada, più o meno all’altezza dello svincolo di Morrovalle.

Secondo una prima ricostruzione, a causare l’incidente è stato l’urto con un’auto. Da chiarire l’esatta dinamica, cioè se l’impatto sia avvenuto in fase di sorpasso o meno. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale. Di sicuro, l’automobilista dopo l’urto, si è fermato a prestare soccorso.

E in coda, in una delle tante auto rimaste bloccate a causa dell’incidente qualche chilometro più dietro, c’era anche la figlia 18enne dell’uomo. Che ancora però non sapeva che proprio il padre era rimasto coinvolto nell’incidente.

Uno dei due fratelli del 44enne, Simone, (il terzo Giandomenico lavora come autista di bus) era morto un anno e mezzo fa sempre per un incidente. Aveva 54 anni e stava guidando il camion della ditta per cui lavorava, quando sull’E-45, all’altezza di Umbertide, il veicolo aveva sfondato il guardrail di un viadotto ed era precipitato per una quindicina di metri (leggi l’articolo).

In questi giorni nel piccolo comune di Petriolo stanno tutti pensando a Marco: «Speriamo che la situazione evolva per il meglio anche se rimane sempre critica e difficilissima – spiega il sindaco Matteo Santinelli – Il momento non è dei migliori, la nostra comunità è smarrita e resta col fiato sospeso. Parliamo di un padre di 44 anni, speriamo tutti in un miracolo e che ci sia la possibilità di riabbracciarlo. Siamo tutti vicini alla famiglia».

Marco Staffolani, grande appassionato di moto, è molto conosciuto anche a Corridonia.

