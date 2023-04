MORROVALLE - Chiuso un tratto di strada per consentire i soccorsi. L'incidente è avvenuto intorno alle 20,30

Incidente con la moto lungo la superstrada prima dell’uscita di Morrovalle, grave il centauro che è stato trasportato all’ospedale di Macerata per un trauma cranico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30 di questa sera e lungo la superstrada si sono formate lunghe code per consentire i soccorsi, il tratto è stato chiuso con uscita obbligatoria a Corridonia per chi va in direzione mare.

La polizia stradale di Macerata sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Il motociclista, che in un primo momento doveva essere soccorso con l’eliambulanza (ma il velivolo era già impegnato in altro soccorso), è stato trasportato al pronto soccorso di Macerata. Le sue condizioni sono gravissime, è arrivato in ospedale intubato. E’ l’ennesimo incidente con la moto tra ieri e oggi e l’ennesimo incidente lungo la superstrada.



(Servizio in aggiornamento)