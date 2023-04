L'INCIDENTE ieri sera all'altezza dello svincolo di Morrovalle. L'uomo, di Petriolo, ha riportato un gravissimo trauma cranico: è ricoverato all'ospedale di Macerata, le sue condizioni sono disperate

Lotta tra la vita e la morte il motociclista che ieri sera è rimasto coinvolto in un terribile incidente lungo la superstrada. L’uomo, 44 anni di Petriolo, è ricoverato all’ospedale di Macerata con un gravissimo trauma cranico. Le sue condizioni sono disperate. Erano circa le 20,30 ieri quando il 44enne, a bordo di una moto, si è schiantato all’altezza dello svincolo di Morrovalle.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale. L’uomo in un primo momento doveva essere soccorso con l’eliambulanza (ma il veicolo era già impegnato in un altro soccorso), è stato quindi trasportato al pronto soccorso di Macerata. Dove è arrivato già in condizioni molto critiche a causa di una violentissima botta in testa. Oltre ad essere l’ultimo incidente di una lunga serie che dura da giorni in superstrada, quello di ieri è stato anche l’ennesimo incidente grave che ha coinvolto un motociclista in provincia.

(redazione CM)