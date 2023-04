«Balneari, nessuna battaglia legale

tra i titolari e il Comune.

Ennesima strumentalizzazione del Pd»

POTENZA PICENA - La sindaca Noemi Tartabini, replica ai dem sull’iter giudiziario in corso, dopo il ricorso presentato al Tar da cinque degli stabilimenti locali. «Quest’amministrazione ha rinnovato le concessioni fino al 2033. Se chiamato in giudizio su una questione così complessa, l’ente ha il dovere di far seguire la questione a chi ne ha le competenze»

19 Aprile 2023 - Ore 15:01 - caricamento letture

