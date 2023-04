CAMERINO - Si è spento oggi. Col suo impegno ha fatto diventare "La festa del torrone" e "Il camerte dell'anno" appuntamenti di richiamo per tutta la città. Il funerale domani nella basilica di San Venanzio

di Monia Orazi

Morto Renzo Riccioni, storico presidente della Pro Loco di Camerino. Aveva 68 anni, si è spento questa mattina all’ospedale di Camerino. Lascia la moglie Emanuela, la figlia Roberta, il genero, il nipotino. I funerali si terranno domani a San Venanzio alle 15,30.

Uomo pacato e cordiale, era stato per molti anni alla guida della Pro Camerino, sempre eletto per acclamazione, era un instancabile organizzatore di eventi insieme alla squadra di affiatati collaboratori. Era stato lui ad organizzare in collaborazione con il comune di Camerino l’efficiente servizio di informazione e accoglienza turistica, che ancora oggi è il fiore all’occhiello dell’associazione.

Un anno fa, nel marzo del 2022 aveva annunciato di non volersi ripresentare, lasciando il testimone alla storica collaboratrice Delfina Benedetti, ma rimanendo come componente del direttivo. Non si era mai fermato, insieme al suo gruppo nemmeno dopo il terremoto, continuando ad organizzare quegli eventi che con il suo lavoro intenso e silenzioso, fatto con tenacia e determinazione, aveva fatto diventare appuntamenti di richiamo per tutta la città, tra i più noti la festa del Torrone, il Grande varietà nel ducato, il Camerte dell’anno. Nel periodo dell’emergenza terremoto aveva dato supporto agli uffici comunali, permettendo il distacco di una delle addette all’accoglienza turistica e pur in un contesto difficile, aveva lavorato per organizzare gli appuntamenti di festa, convinto come era dell’importanza di far ripartire la socialità, dopo la devastazione delle scosse. Dopo aver lavorato per tanti anni alla Goodyear, in questi ultimi anni nella Pro Camerino aveva messo tutto il suo impegno organizzativo, dedicandosi in prima persona alle tante attività portate avanti dall’associazione. Nel 2019 aveva voluto celebrare con grande orgoglio gli 80 anni della Pro Camerino, la più antica delle Marche, insieme all’inaugurazione dell’ufficio turistico al Sottocorte village. «Non sei stato solo un grande presidente, ma un amico sincero e affettuoso per tutti noi. Non ti dimenticheremo, ciao Renzo» con queste parole lo hanno salutato sui social i suoi amici della Pro Loco di Camerino.