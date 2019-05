CAMERINO - Taglio del nastro per la struttura dell'associazione. Festa al Sottocorte village. Il presidente, Renzo Riccioni: «Lavoreremo ancora più volentieri, adesso l'ufficio Iat è pienamente ripristinato»

Una torta con ottanta candeline, per la Pro Loco più antica delle Marche ed una sede nuovissima e funzionale per l’ufficio d’informazione ed accoglienza turistica. Grande festa ieri pomeriggio per la Pro Camerino che ha inaugurato i nuovi locali nella via principale del Sottocorte Village, a due passi dalla nuova piazza.

«Insieme alla nuove sede festeggiamo il bel traguardo degli ottant’anni della Pro Camerino, fondata il 14 maggio del 1939 – ha spiegato il presidente Renzo Riccioni – il nome è rimasto lo stesso, questa è la Pro loco più antica delle Marche e ne siamo orgogliosi. A questo anniversario, si aggiunge la gioia di avere questa nuove sede, per cui ringraziamo Protezione civile, commercianti ed amministrazione comunale, essere qui con l’ufficio Iat, ci permetterà di essere ancora più operativi e vicini alla gente». La Pro Camerino ed i suoi volontari sono sempre stati un punto di riferimento durante tutto il difficile periodo del dopo terremoto, il presidente Renzo Riccioni per dare supporto agli uffici comunali, ha distaccato per diversi mesi una delle addette all’Iat, all’ufficio tecnico come aiuto per i sopralluoghi post sisma, che hanno interessato oltre quattromila abitazioni nella città ducale. Nell’ufficio grazie a due bellissime foto, batte il cuore dell’antica Camerino, sul fondale c’è il soffitto decorato del teatro Filippo Marchetti ed all’ingresso un’immagine del cielo che si osserva da Sottocorte, all’interno del cortile del palazzo Ducale. Sono intervenuti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, soci e volontari della Pro Camerino, semplici cittadini. ha svolto sinora le proprie attività nel container messo a disposizione dalla ditta Cagnini Costruzioni. «Non ci siamo mai fermati – prosegue Riccioni – con una sede così lavoreremo ancora più volentieri, adesso l’ufficio Iat è pienamente ripristinato, iniziamo un nuovo percorso con ancora maggiore entusiasmo».