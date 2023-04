MONTECOSARO - L'incidente è avvenuto in direzione mare intorno alle 18

Scontro lungo la superstrada in direzione mare, l’incidente è avvenuto tra Montecosaro e Civitanova intorno alle 17,50 di oggi. A causa dell’incidente il traffico, molto intenso, è bloccato. Due le auto coinvolte, quattro le persone che sono rimaste ferite (nessuno sarebbe in condizioni gravi) e che sono state soccorse dal 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l’Anas che si sta occupando di ripristinare il traffico che alle 18,30 risultava bloccato per consentire le operazioni di soccorso in superstrada in un pomeriggio di traffico molto intenso con Civitanova affollatissima in occasione della Pasquetta.

(Servizio in aggiornamento)