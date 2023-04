MORROVALLE - L'incidente in direzione sud: il tratto è rimasto chiuso per oltre un'ora. Moltissime le auto rimaste bloccate. Un uomo e una donna al pronto soccorso

Tamponamento in superstrada: due feriti e traffico in tilt. E’ il bilancio dell’ennesimo incidente che si è consumato lungo la Val di Chienti stamattina poco dopo le 9. E’ successo a ridosso dello svincolo di Morrovalle, direzione sud.

Coinvolti due veicoli: il secondo dopo l’impatto si è ribaltato. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco, polizia stradale e personale dell’Anas. La carreggiata infatti era occupata interamente dalle due auto incidentate e così si è reso necessario chiudere il tratto in direzione Civitanova. E’ rimasto chiuso per oltre un’ora e nel frattempo si sono formate code chilometriche da Corridonia a Morrovalle, con decine e decine di auto bloccate. Le due persone coinvolte nell’incidente, un uomo e una donna, sono state trasferite al pronto soccorso. Le loro condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.

(ultimo aggiornamento alle 11)

(foto Federico De Marco)