ECCELLENZA - I terzini Postacchini e Morazzini, insieme al capitano Bonacci, trascinano i viola al quarto posto solitario, a tre soli punti dalla vetta ora occupata dalla Forsempronese, che supera l'Atletico Ascoli oggi ko al Dell'Immacolata

Il Montefano si conferma sempre più una big d’Eccellenza e cala il tris alla capolista Atletico Ascoli, che cede lo scettro alla Forsempronese. Al Dell’Immacolata i terzini Postacchini e Morazzini, insieme al capitano Bonacci, trascinano i viola al quarto posto solitario, a tre soli punti dalla vetta, e confermano il super attacco della squadra di Mariani, il migliore del torneo con 42 centri. Domenica prossima, per confermarsi nei piani alti e continuare a sognare, è in programma l’insidiosa trasferta nella tana del Fabriano Cerreto.

La cronaca. Pronti via e l’Atletico Ascoli si riversa in avanti, la mira di Minnozzi è da rivedere. Al quarto d’ora si affaccia in area picena il Montefano, Novi devia in corner il calcio piazzato di Sindic. Dall’angolo il centrocampista mette in mezzo per Postacchini che anticipa tutti e sigla l’1 a 0. Al 27′ i viola aumentano il vantaggio: Palmucci serve Morazzini che si inserisce e realizza il 2 a 0. L’Atletico Ascoli reagisce immediatamente ed Esposito è il più lesto a ribadire in rete una mischia su angolo (2-1). Al tramonto del primo tempo il portiere del Montefano Rocchi protesta troppo e l’arbitro lo espelle. Bentivogli entra al posto di De Luca.

Ad inizio ripresa i bianconeri ospiti continuano a spingere. Due giri di lancette e Vechiarello chiama in causa il nuovo estremo difensore viola, che poco dopo devia in angolo un’altra conclusione dell’ex Tolentino. Nel frattempo, resta in dieci anche l’Atletico Ascoli, con Lanza che rimedia la doppia ammonizione. Al quarto d’ora, dunque, ecco che il Montefano cala il tris grazie al destro chirurgico di Bonacci, servito in profondità da Alla. Nel finale la squadra di Giandomenico ci prova senza fortuna con Vechiarello (Bentivogli manda in corner un piazzato da posizione angolata) e Filiaggi (incornata alta).

Il tabellino di Montefano – Atletico Ascoli:

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini (46′ s.t. Moschetta), Postacchini, Alla, Monaco, Mercurio, De Luca (48′ p.t. Bentivogli), Sindic, Dell’Aquila (13′ s.t. Latini), Palmucci (5′ s.t. Candidi), Bonacci (19′ s.t. Stampella). A disp.: Meschini, F. Camilloni, Boccanera, Trabelsi. All.: Mariani.

ATLETICO ASCOLI: Novi (29′ s.t. Battistelli), Marucci, Casale, Lanza, Gabrielli (25′ s.t. Di Ruocco), Felicetti, Di Matteo (29′ s.t. Capponi), Esposito, Traini, Minnozzi (25′ s.t. Filiaggi), Vechiarello. A disp.: Cicconi, Sabatini, Celani, Andreucci, Neri. All.: Giandomenico.

TERNA ARBITRALE: Casali di Crema (Pompei Poentini di Pesaro – Pizzuti di Macerata).

RETI: 15′ p.t. Postacchini, 27′ p.t. Morazzini, 31′ p.t. Esposito, 16′ s.t. Bonacci.

NOTE: ammoniti: Mercurio, Palmucci, Dell’Aquila, Bonacci, Bentivogli, Stampella; Casale, Capponi, Marucci. Espulsi: Rocchi e Lanza. Angoli: 2-6.