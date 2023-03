CORRIDONIA - I cani, un maschio e una femmina, avevano 10 mesi. E' stato trovato un contenitore di plastica nel giardino dell'abitazione del proprietario. Indagano i carabinieri

Due cani di appena 10 mesi uccisi con il veleno per le lumache. Qualcuno la notte tra lunedì e domenica si è avvicinato ad una abitazione di via Fontebrecce, a Corridonia, e ha gettato all’interno del giardino del veleno per le lumache, a base di metaldeide e in questo modo ha ucciso un maschio e una femmina di pastore belga malinois. Si tratta di cani molto apprezzati per la loro indole e la loro abilità nel lavoro che vengono spesso utilizzati dalla polizia e recentemente sono stati utilizzati per i soccorsi nel terremoto avvenuto in Turchia.

I due esemplari erano di un artigiano di Corridonia e avevano 10 mesi. Lunedì mattina l’uomo ha scoperto quello che era successo trovando i due animali nel giardino: uno era morto, l’altro stava morendo. Non è chiaro cosa sia stato gettato nel contenitore di plastica trovato nel giardino, forse il veleno per le lumache è stato inserito dentro delle polpettine che i cani hanno mangiato. Il proprietario dei cani ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Ci sarebbero, ad aiutare le indagini per risalire a chi ha compiuto questo spregevole gesto, dei fotogrammi in cui si potrebbe risalire all’autore del gesto. L’invito del proprietario dei due cani uccisi è di segnalare se qualcuno nella notte tra domenica e lunedì ha notato qualche movimento anomalo nella zona e anche se siano accaduti episodi simili.

(Gian. Gin.)