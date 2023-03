Giornata contro i disturbi alimentari,

il municipio diventa lilla

SAN SEVERINO - Il Comune aderisce alla campagna "Never give up". Domani la facciata dell'edificio sarà illuminata per sensibilizzare verso anoressia e bulimia

14 Marzo 2023 - Ore 11:15 - caricamento letture

In occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare domani il palazzo del municipio, in piazza Del Popolo, sarà illuminato di lilla in segno di adesione alla campagna “Never give up” promossa dall’omonima associazione onlus e dall’Anci, l’associazione nazionale comuni d’Italia. In questo modo il comune di San Severino intende rendere visibile la testimonianza della condivisione su questa tematica tanto delicata che colpisce soprattutto i giovani. I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e purtroppo la situazione si e aggravata alla luce delle difficoltà legate all’emergenza Covid. In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopa tre anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, il primo luogo dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio.

