SAN SEVERINO - Viste le diverse segnalazioni, l'amministrazione ricorda che esiste un'ordinanza che obbliga i proprietari a controllare gli alberi e a intervenire se necessario

San Severino e torna a correre ai ripari contro la processionaria del pino. A seguito di segnalazioni in merito alla proliferazione e alla diffusione di questo insetto altamanente distruttivo per le piante e molto pericoloso anche per gli animali, il Comune ricorda che, «con specifica ordinanza a firma del sindaco, Rosa Piermattei, a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, viene ordinato di effettuare tutte le opportune verifiche e le necessarie ispezioni sugli alberi al fine di accertare l’eventuale presenza di nidi».

«Le suddette verifiche, da svolgersi con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all’attacco degli infestanti, vale a dire tutte le specie di pino; sono necessarie – continua il Comune – affinché i trattamenti, già avviati nelle aree pubbliche dal Comune, possano avere efficacia. Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l’attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate. É fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti. Si ricorda infine che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati». In caso di mancata osservanza delle disposizioni sarà applicata una sanzione fino a 500 euro con ulteriore addebito delle spese per l’eventuale esecuzione coatta degli interventi.