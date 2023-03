IL CARROCCIO lancia una raccolta firme in diversi comuni della provincia domani e domenica contro la decisione dell'Ue. Il segretario di Macerata Aldo Alessandrini: «Una mossa che metterebbe in ginocchio il settore dell’automotive italiano»

Mobilitazione della Lega Macerata che apre i gazebo nelle piazze della provincia per contribuire alla raccolta firme contro lo che l’Europa vorrebbe introdurre dal 2035.

«Una mossa che metterebbe in ginocchio il settore dell’automotive italiano spalancando le porte alla Cina – spiega il segretario comunale di Macerata Aldo Alessandrini – Le firme finora raccolte dalla mobilitazione Lega su scala nazionale hanno determinato il rinvio della votazione al consiglio europeo, ma l’obiettivo è ottenere il no definitivo”.

Nel weekend, dunque, il coordinamento maceratese attiverà i suoi punti di raccolta. Domani: Macerata, corso Cairoli 16 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20; stesso orario anche in corso Cavour; Corridonia, piazza della Vittoria dalle 8.30 alle 13; Montecassiano, piazza Brodolini dalle 15 alle 19; Montefano, piazza Bracaccini dalle 9 alle 13; Treia, piazza Arcangeli dalle 10 alle 12. Domenica: Macerata, corso Cavour 40 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, stesso orario per il banchetto in Corso Matteotti; Montecassiano, piazza Brodolini dalle 9 alle 13; Montefano, piazza Bracaccini dalle 9 alle 13; Monte San Giusto, via Giustozzi dalle 9 alle 13.