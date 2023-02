CORRIDONIA - Franco Giovenali, 75 anni, invalido, abita in via Volte Sante dove si riversa l'acqua proveniente dalla strada comunale. «Per andare in ospedale o a farmi visitare devo chiamare a pagamento la Croce Verde o la protezione civile. Mi sento abbandonato»

di Alessandra Pierini

E’ invalido, ha 75 anni ed è bloccato in casa sua. Franco Giovenali di Corridonia non riesce più a sopportare la situazione in cui si ritrova ormai da più di dieci anni. La sua abitazione si trova alla fine di via Volte Sante, nei pressi di Villa Fermani. «E’ una strada in forte pendenza – spiega – e dalla via comunale a monte che pende verso casa nostra, ad ogni pioggia, l’acqua si riversa sulla nostra proprietà portando con sé fango, fogliame e acqua. Neanche le griglie che abbiamo posto in passato sono servite. Questo rende la nostra proprietà inaccessibile».

La moglie di Giovenali, settantenne, anche lei invalida, è costretta a lasciare l’auto a 300metri di distanza e a portare la spesa o qualsiasi altra cosa serve per la famiglia. Il problema più grande è quando l’uomo, che usa delle stampelle, deve farsi visitare in ospedale o in strutture simili. «Devo contattare la Croce Verde o la Protezione Civile per un servizio a pagamento che mi consenta di fare talvolta poche centinaia di metri».

La strada che arriva a casa Giovenali è condivisa con altri tre proprietari, due dei quali non sono interessati a sistemarla. «Mi hanno fatto un preventivo per intervenire in modo risolutivo. E’ di 26mila euro. Io vivo di pensione, pago le tasse, ho ricevuto nell’ultimo anno bollette altissime e non posso certo permettermi una spesa tanto importante. E’ possibile essere abbandonati da tutti in questo modo?».