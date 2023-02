PORTO RECANATI - L'uomo è accusato di aver tenuto per sé e mai restituito carte relative alla contabilità del locale. Oggi si è svolta l'udienza davanti al gup del tribunale di Macerata

L’ex commercialista Carlo Pisciotta, arrestato la scorsa settimana nell’ambito dell’inchiesta 110% plus di carabinieri e Guardia di finanza, è stato rinviato a giudizio oggi dal gup del tribunale di Macerata.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Barbieri, Pisciotta si sarebbe indebitamente appropriato della contabilità di un ristorante di sushi di Porto Recanati. I fatti risalgono al settembre del 2021. L’uomo, 65enne di Tolentino, si occupava di tenere la contabilità del ristorante Mais Amor. Per l’accusa Pisciotta avrebbe tenuto per sé la documentazione contabile, libri e scritture «indebitamente anche dopo aver cessato il rapporto di prestazione d’opera professionale» e non le avrebbe restituite nonostante ripetute richieste. L’uomo, assistito dall’avvocato Sergio Ariozzi, è stato rinviato a giudizio al 26 gennaio 2024 dal giudice Claudio Bonifazi. Parte civile si sono costituiti i gestori del locale, assistiti dall’avvocato Massimiliano Cofanelli.

(Gian. Gin.)