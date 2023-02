MACERATA - Il bar pizzeria ristorante enoteca Torquati conquista il prestigioso riconoscimento dalla guida più famosa nel settore. Il barista e presidente della Cooperativa Andrea Domizioli: «Tra i nostri partners, un ringraziamento speciale per il supporto continuo volto ad alzare sempre più i nostri standard va alla Romcaffè di Macerata»

Il bar ristorante pizzeria enoteca Torquati di Piediripa di Macerata è “Bar d’Italia 2023” secondo la rinomata Guida Gambero Rosso, che ha riconosciuto la qualità della caffetteria e della proposta gastronomica. «Facciamo parte della selezione “Bar d’Italia” dal 2015 ed è per noi una grande soddisfazione – afferma Andrea Conti, chef di Torquati – . Ottenere il riconoscimento dalla Guida Gambero Rosso è per noi il premio che segue l’accurato percorso di ricerca continua della massima qualità, partendo dalla scelta della miscela di caffè, passando per la tazzina, per poi soddisfare il palato di ogni nostro cliente, anche il più esigente. Il tutto ovviamente fatto in collaborazione con Romcaffè, a cui va il nostro sentito ringraziamento. La selezione delle materie prime per noi è fondamentale, in ogni ambito delle nostre proposte che accompagnano i nostri clienti dalla prima mattina fino a sera, dal primo caffè all’ultimo cocktail».

«Tra i nostri partners, un ringraziamento speciale per il supporto continuo volto ad alzare sempre più i nostri standard va alla Romcaffè di Macerata – conferma Andrea Domizioli, barista e presidente della cooperativa Torquati – È il nostro storico fornitore di caffè da oltre 60 anni, particolarmente vicino in queste occasioni topiche e sempre presente con il suo qualificato personale ed i suoi preziosi e puntuali consigli. Nella “Guida Gambero Rosso – Bar d’Italia” il bar Torquati ha appena conseguito la seconda tazzina, traguardo molto ambito nel nostro settore, per noi sì motivo di orgoglio ma soprattutto una motivazione in più per raggiungere il prossimo anno la terza, che rappresenta il massimo».

Ecco come viene descritto il bar Torquati dalla guida “Bar d’Italia” di Gambero Rosso: “Storico indirizzo, un riferimento per i maceratesi e i tanti lavoratori della vicina zona industriale che da anni scelgono Torquati per pause pranzo con i fiocchi o per rilassarsi in serata con un curato aperitivo. Ma la giornata qui inizia con il rito della colazione e del caffè, da prendere al volo al banco, seduti leggendo il giornale oppure in compagnia. La scelta di brioche è vasta, l’espresso ha un buon carattere, con aromi tostati evidenti e un gusto pieno. Bene anche il cappuccino e le se varianti, proposte pure con latti delattosati. Per la pausa pranzo si può contare su un menù giornaliero di piatti genuini e di sostanza. Non mancano serate a tema, con musica e degustazioni, l’ambiente è ampio, con piccole zone progettate per essere riparate e accoglienti, come per l’enoteca e la sala da pranzo. Nella bella stagione ci si può accomodare in giardino. Sevizio cordiale ed efficiente”.

Il Bar Pizzeria Ristorante Enoteca Torquati è in via Donato Bramante 90 a Piediripa di Macerata. Per informazioni e prenotazioni contattate il numero 0733 292118. Visitate il sito ufficiale e la pagina Facebook.

