Rinnova e amplia l’offerta gastronomica. Il bar Torquati di Piediripa di Macerata inizia il 2023 rifacendosi il look per diventare ancora di più punto di riferimento nell’offerta gastronomica maceratese, anche grazie alla nuova sala ricevimenti pensata per feste di laurea e cerimonie.

«Ci hanno definito pazzi con la testa – scherza lo chef Andrea Conti – perché affrontare investimenti in un momento così delicato non è da tutti. Noi però siamo convinti che bisogna essere al passo con i tempi e le trasformazioni che abbiamo fatto nel locale hanno lo scopo di offrire più servizi ai nostri clienti e rendere ancora più piacevole la loro permanenza».

La novità che balza subito all’occhio è il nuovo bancone circolare, proprio al centro del locale. «Il concept è di ispirazione milanese, la grande patria dell’aperitivo – continua Conti – ogni anno facciamo delle “missioni” nelle città più grandi per intercettare le nuove tendenze e portarle qui da noi. Il nostro bar quindi, dopo questa pandemia, vuole tornare in particolare alla sua vocazione storica, quella dell’aperitivo ma allo stesso tempo siamo aperti a pranzo e cena con menù sempre differenti e selezionati».

Il bar Torquati infatti offre una copertura totale: dalle colazioni, agli spuntini, ai pranzi e cene con anche pesce, grigliate e pizza. Insomma è una garanzia ad ogni ora del giorno. «Il bar è aperto dal 1958 – spiega lo chef e capo del personale – quindi circa 75 anni. Da ormai dieci siamo nell’elenco dei Bar d’Italia del Gambero Rosso. Noi vogliamo unire passato e futuro, quindi un bar con radici profonde che però non smette mai di guardare avanti. Siamo molto attenti alla qualità dei prodotti, abbiamo stretto molte collaborazioni con aziende eccellenti del territorio visto che siamo organizzati anche per catering esterni. Tutti i giorni a pranzo e cena presentiamo menù differenti con grande attenzione verso intolleranze e offriamo ottime scelte anche per vegani e vegetariani. Il venerdì proponiamo pesce freschissimo che io stesso vado a selezionare sulla costa, a cena invece diventiamo anche pizzeria. Infine, per gli amanti della carne, proponiamo carni selezionate e una brace sempre accesa nello spazio esterno. Copriamo qualsiasi gusto ed esigenza, è difficile che i clienti non trovino quello che cercano».

Il nuovo locale però, oltre che per pasti e aperitivi, ha anche la vocazione delle cerimonie. «Ora, considerando il giardino riscaldato, la sala pranzo e la nuova sala ottenuta dopo il restyling, abbiamo ben tre aree ricevimenti con circa 50 posti ognuna – conclude il responsabile – anche grazie alla nuova selezione di vini siamo pronti a celebrare lauree e occasioni particolari, tutto su misura per il nostri clienti».

Nella cucina, oltre allo chef Andrea Conti, ci sono anche Elia Filippini e Rachele Moro mentre al bar si alternano ben sei figure preparate e anche conosciute nel mondo della ristorazione maceratese. Andrea Domizioli, Ambra Rossi, Elisabetta Ciocci, Simona Framarini, Cristian Cruciani e Selcan Tunc. Per i lavori di restauro invece si ringraziano le ditte: Arredamenti Mincio, GP impianti elettrici, Fratelli Grioli e Termoidraulica Lattanzi.

