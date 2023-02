PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il Matelica cala il poker al Martini, cambio sulla panchina rossoverde. Il portiere amaranto para un rigore nella vittoria per 2 a 1 contro il Monticelli. L'ex Maceratese e Valdichienti debutta in biancorosso al posto di Pietro Canesin: la doppietta di Monserrat stende il Castel di Lama

di Michele Carbonari

L’Aurora Treia chiama, la Civitanovese risponde.

Nella quarta giornata di ritorno del girone B di Promozione, la squadra di Passarini vince 2 a 1 nell’anticipo del sabato in casa con il Grottammare (leggi l’articolo) e per una notte è prima insieme ai rossoblu di Nocera, che al Polisportivo battono all’inglese la Palmense (leggi l’articolo) e si riportano a più tre sulla diretta inseguitrice. Dietro, salgono Trodica e Matelica. I biancocelesti di Busilacchi superano 2 a 1 la Passatempese trascinata da Frinconi (assist di Cingolani) e Pantone (girata in area, da subentrato) e agganciano il Monturano Campiglione al terzo posto, a quota 31 punti. Alle loro spalle, attardata di sole tre lunghezze, il Matelica, forte del netto poker al Martini di Corridonia (traversa di Ruzzier nel finale) nell’unico derby di giornata: timbrano il cartellino Gubinelli (tap in dopo la punizione di Chornopyshchuk), Romagnoli (autogol), lo stesso Chornopyshchuk (cross di Girolamini) e Vitali (rovesciata sull’ennesimo assist di Girolamini). Al termine della partita, di comune accordo, si separano le strade fra il tecnico Adolfo Rossi e la società rossoverde del presidente Ferruccio Bistosini, che affida la panchina a Francesco Cantatore.

Il Casette Verdini mantiene le distanze dalla zona calda della graduatoria grazie al successo interno ai danni del Monticelli, che matura nella ripresa: apre il solito Ulivello (servito da Tidiane e girata all’angolo opposto), chiude Malaccari (imbeccato dallo stesso Ulivello). Poi, Grifi para un rigore e mette in cassaforte il bottino pieno. Infine, buona la prima di mister Daniele Marinelli sulla panchina della Cluentina, dopo la separazione con Pietro Canesin. I biancorossi si aggrappano a Monserrat (autore di una doppietta) per battere in casa (successo che mancava da inizio ottobre) il Castel di Lama (agganciato in classifica). Riposava il Potenza Picena.

La top 11 (4-2-4): Grifi (Casette Verdini); Zappasodi (Matelica), Monserrat (Trodica), Marino (Matelica), Mulinari (Aurora Treia); Cartechini (Trodica), Romagnoli (Aurora Treia); Wali (Civitanovese), Monserrat (Cluentina), Ulivello (Casette Verdini), Paolucci (Civitanovese). All.: Marinelli (Cluentina).

Il personaggio della settimana: Paolo Grifi (Casette Verdini). Il quasi 26enne portiere, alla seconda stagione in amaranto, contribuisce ad un successo importante parando un rigore nel finale, conservando il vantaggio e quindi la vittoria salvezza. Insieme a lui, protagonista anche bomber Ulivello: un gol da applausi e un assist per l’under Malaccari.