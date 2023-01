CINGOLI - I carabinieri, supportati dalle unità cinofile, hanno trovato le sostanze stupefacenti e segnalato i possessori

Marijuana negli zaini degli studenti, hashish e anche uno spinello. A trovarli sono stati i carabinieri della compagnia di Macerata composta da una pattuglia del radiomobile del Norm e delle stazioni di Cingoli e Appignano, supportate da due unità cinofile di Pesaro.

Dalle 7 di ieri mattina i militari hanno controllato gli studenti che scendevano dai pullman nel comune di Cingoli per raggiungere gli istituti superiori. Nel pullman della tratta Jesi – Cingoli hanno trovato 0,9 grammi di hashish e uno spinello del peso di 0,4 grammi. Durante il controllo agli zaini di alcuni giovani, sono stati trovati anche 3,9 grammi di marijuana. Per tutti è scattata la segnalazione alla prefettura di Macerata per uso personale di sostanze stupefacente e la segnalazione alla procura del Tribunale per i minorenni di Ancona.