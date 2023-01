ECCELLENZA - L'attaccante viola sblocca in avvio di secondo tempo, poi il pareggio di Germinale: finisce 1 a 1 lo scontro diretto. I ragazzi di Mariani restano in zona playoff, dalla quale esce il Valdichienti, caduto in casa contro il Castelfidardo: decisivo Ristovski

Il Montefano pareggia 1 a 1 il big match della terza giornata di ritorno del campionato d’Eccellenza contro la Forsempronese e vede scappare la capolista Atletico Ascoli, ora distante sei lunghezze. I viola di Mariani, comunque, infilano il nono risultato utile consecutivo nonostante siano stati agganciati in classifica dall’Atletico Azzurra Colli (oltre all’Osimana già a braccetto) a quota 31. Al Dell’Immacolata la divisione della posta matura nella ripresa: dopo appena dieci secondo sblocca Dell’Aquila, a metà frazione risponde Germinale. Domenica prossima l’altro scontro diretto per i playoff in casa della Jesina. Fa peggio il Valdichienti, sempre più in crisi: il Castelfidardo espugna il Comunale di Villa San Filippo grazie ad un gol di Ristovski nella ripresa, che regala tre punti importanti agli ospiti per la salvezza. I ragazzi di Bolzan scivolano fuori dalla zona playoff e domenica prossima non potranno perdere ulteriore terreno a Colli del Tronto contro l’Atletico Azzurra. Rinviata per neve Urbino – Chiesanuova.

La cronaca di Montefano – Forsempronese. Dopo un quarto d’ora di studio, la prima occasione del match è della Forsempronese: Rocchi neutralizza il tentativo di Bucchi, sugli sviluppi di una rimessa laterale. Cinque minuti più tardi Alla prova a sorprendere dalla distanza Marcantognini, che in seguito ad una deviazione fa suo il pallone in due tempi. Alla mezz’ora ci prova Dell’Aquila, palla fuori. Stessa sorte anche per il tirocross di Candidi. Sorvola la traversa pure la conclusione di Alla, al tramonto del primo tempo. Nella ripresa, pronti via e il Montefano sblocca dopo appena dieci secondi di gioco: Dell’Aquila ruba la sfera al difensore avversario e con un pallonetto porta in vantaggio i suoi. Sulle ali dell’entusiasmo i viola di Mariani spingono ancora sull’acceleratore. Al 49′ Moschetta svetta in area sul traversone di Sindic, palla alta. Dopo una fase equilibrata, la Forsempronese riesce a pareggiare al 65′: Germinale, dopo il velo di Pagliari, raccoglie un cross rasoterra dalla destra e supera Rocchi per l’1 a 1. Il Montefano si riversa in avanti e all’85’ va vicino al gol, ma l’incornata di Stampella sul traversone di Morazzini termina alta. L’ultimo tiro del match è ospite, con Battisti che spedisce ampiamente fuori.

Il tabellino di Montefano – Forsempronese 1-1:

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, Postacchini, Alla, Moschetta, Monaco, Candidi (70′ Guzzini), Sindic, Dell’Aquila (75′ Bonacci), Palmucci (91′ Boccanera), De Marco (59′ Stampella). A disp.: Bentivogli, Mercurio, De Luca, F. Camilloni, Trabelsi. All.: Mariani.

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Camilloni, Procacci, L. Pandolfi (60′ Battisti), Riggioni, Urso, Palazzi (85′ Spaccazocchi), Conti, Germinale, Bucchi, Pagliari (90′ R. Pandolfi). A disp.: Fabbri, Rosetti, Ragni, Tonucci, Aguzzi, Fraternali. All.: Fucili.

TERNA ARBITRALE: Borello di Nichelino (Pizzuti di Macerata – Frapiccini di Macerata)

RETI: 46′ Dell’Aquila, 65′ Germinale

Il tabellino di Valdichienti – Castelfidardo 0-1:

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini, Tombolini, Omiccioli, Di Molfetta, Albanese, Triana, Sfasciabasti, Zira, Sopranzetti, Palmieri. A disp.: Cingolani, Morresi, Gesuelli, Mazzieri, Cisbani, Trillini, S. Lattanzi, A. Lattanzi, Del Brutto. All.: Bolzan.

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fabbri, Galli, Fabiani, Ruiz, Crescenzi, Guella, Kurti, Fermani, Cognigni. A disp.: Niccolini, Strologo, Bandanera, Francesconi, Ristovski, Testa, Sturato. All.: Giuliodori.

TERNA ARBITRALE: Ricciarini di Pesaro (Bilò di Ancona – Belogi di Ancona)

RETE: Ristovski