TENNIS - La tennista maceratese ha perso 2-6 5-7 contro la svizzera al terzo turno

Camila Giorgia eliminata al terzo turno degli Australian Open di tennis, primo major della stagione in corso a Melbourne. La 31enne maceratese n.70 al mondo è stata battuta dalla 25enne svizzera Belinda Bencic per 6-2 7-5, dopo un’ora e 40 minuti di gioco. La svizzera n.10 del ranking e 12esima testa di serie si è dimostrata più continua e concreta: per lei 18 vincenti e 23 errori gratuiti contro i 20 vincenti e i 32 gratuiti di Camila, che così non è riuscita a sfatare il tabù del terzo turno degli Australian Open.