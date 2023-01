EQUITAZIONE - Il civitanovese sarà impegnato in Spagna fino al 29 gennaio per il Mediterranean equestrian tour. Rappresenterà le Marche per la federazione sport equestri

Il civitanovese Elia Villotti in trasferta in Spagna in occasione del Mediterranean equestrian tour in scena ad Oliva Nova (Valencia) dal 17 al 29 gennaio. Il 27enne, rappresenterà per la regione Marche la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) del dipartimento salto ad ostacoli.

Una partenza di stagione con competizione internazionale per il giovane cavaliere marchigiano che parteciperà al concorso con ben cinque cavalli: Cornetto e Queensland 35 per la CSI 1 Bronze; Cascorella della Cometa per la CSIYH 5 anni; Castelguelfo e Cenja PS per la CSIYH 6 anni. Elia, istruttore presso il circolo ippico “Cavalli delle Fonti”, è reduce da una strepitosa stagione nella quale ha conquistato numerose vittorie tra le quali l’internazionale disputato a Foligno ed il primo posto al Master Sport Gold nella prestigiosa Piazza di Siena in Roma.

«Sarà una competizione molto difficile – le parole di Elia – ma ci sono tutte le carte in regola per fare ottimi risultati. Il livello dei binomi è molto alto, ma farò del mio meglio e in ogni caso sarà un’esperienza molto divertente».

Elia è figlio di Romeo Villotti di “Cavalli delle Fonti”, una realtà civitanovese che da molti anni continua a sfornare giovani cavalieri ed amazzoni oltre ad occuparsi di riabilitazione equestre e progetti di inclusione sociale.

Proprio pochi giorni fa la onlus ha presentato le attività in corso e quelle che intende portare avanti in questi anni: il centro si occupa infatti anche di ippoterapia e progettazione di percorsi di inclusione sociale come quello dello “Sport equestre Integrato” una esperienza preziosa in cui bambini e ragazzi disabili partecipano agli allenamenti insieme ai loro coetanei, con l’intento non solo di creare spazi di partecipazione attiva ma anche di educare all’inclusione tutti gli allievi della scuola di equitazione. Grazie all’azienda agricola sociale “7V” i professionisti della Onlus progettano anche percorsi di inclusione occupazionale e lavorativa di ragazzi socialmente svantaggiati ai quali viene data l’opportunità di apprendere un mestiere e trovare un luogo dove sentirsi accolti e protetti.