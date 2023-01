VOLLEY A3 - Macerata in campo domani alle 20,30 al palasport Allende, lo schiacciatore Margutti: «Carichi per questa sfida, daremo tutto»

Torna subito in campo la Med Store Tunit, impegnata nella sfida di Coppa Italia contro la Vigilar Fano, per i quarti di finale. Partita secca che si giocherà domani, mercoledì, alle 20,30 al palasport Allende e vedrà il confronto tra due delle squadre più forti del girone Bianco: Fano è attualmente la capolista dopo aver battuto per 3-1 San Giustino in trasferta, sfruttando la contemporanea sconfitta della seconda, Pineto, caduta domenica al Banca Macerata Forum con lo stesso risultato. Una vittoria che ha caricato il morale dei biancorossi, che si sono riscattati dopo il passo falso di Parma.

Lo schiacciatore Pietro Margutti parla proprio della bella partita contro Pineto, «È stata una vittoria importante, che di da morale. Dopo la gara di parma non c’era una bella atmosfera, eravamo delusi quindi era fondamentale risollevarci contro Pineto anche per arrivare carichi alla sfida di Coppa con Fano. Domenica ci siamo dati una mano l’un l’altro nei momenti difficili, siamo riusciti a tenere alta l’aggressività in battuta e abbiamo lavorato bene in difesa; è stata questa la chiave della vittoria, sono due aspetti sui quali dobbiamo serve sempre grande convinzione ma abbiamo visto che quando riusciamo ad essere continui siamo tra le squadre migliori del campionato».

La Coppa Italia vi abbina alla capolista del girone Bianco, una squadra forte e in forma, «Sarà anche una rivincita contro Fano, ricordo ancora l’amaro in bocca per la gara di campionato, sempre al Palasport Allende. Dobbiamo dimostrarci all’altezza, giocheremo in un palazzetto caldo, ma è una gara secca e non ci resta che dare tutto. Possiamo ripartire da quanto di buono fatto con Pineto, giocare di squadra e provare a mettere Fano in difficoltà, sfruttando anche la voglia di riscatto dopo la sfida dell’andata in campionato». La sfida tra Vigilar Fano e Med Store Tunit Macerata sarà visibile mercoledì in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 20,30.