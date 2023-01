SERIE C - L'attaccante biancorosso decide la sfida al termine del primo tempo e regala il secondo successo consecutivo ai suoi, quinto risultato utile di fila. Domenica lo scontro diretto a Gubbio, che precede i dorici di una lunghezza

L’Ancona espugna di misura Fiorenzuola e sale al quinto posto solitario nel girone B di Serie C. Al velodromo Pavesi basta un gol di Moretti per portare a casa il bottino pieno, che vale la seconda vittoria consecutiva (dopo il tris al Pontedera) e il quinto risultato utile di fila. Domenica prossima lo scontro diretto a Gubbio, che precede i dorici di una sola lunghezza.

La cronaca. Le due squadre si schierano con speculari 4-3-3. Fiorenzuola propositiva nei primi dieci minuti di gioco. Il primo tiro in porta è tuttavia dell’Ancona, che al 19’ recupera il pallone sulla trequarti e imbecca Moretti sul filo del fuorigioco, ma la conclusione dell’esterno è respinta da Battaiola. Risponde su calcio piazzato la squadra di Tabbiani, che con Currarino da punizione defilata disegna una parabola che da solo l’impressione del gol (22’). Nella prima vera folata offensiva l’Ancona passa in vantaggio, al 42’: Petrella e Mezzoni combinano sulla destra sfruttando il buco creato involontariamente da Oddi, che scivola, e trovano la girata a rete sul primo palo di Moretti.

Il Fiorenzuola rischia subito il beffardo 0-2 dopo due minuti dall’inizio della ripresa sul bel cross su punizione dai 30 metri di Prezioso, sulla mischia che viene a crearsi il pallone viene messo alto dall’altezza dell’area piccola. Al 65’ Petrella prova un tiro-cross dal vertice destro dell’area, su cui Battaiola non vuole rischiare e tocca in angolo. Negli ultimi venti minuti i locali danno spazio al nuovo arrivato Egharevba che, dopo una bella azione corale, prova al 76’ il tiro a giro di sinistro appena entrato in area (palla fuori). All’85’, sugli sviluppi di un corner da sinistra, Piccinini di testa rimette in mezzo all’area con Mastroianni che in stirata impegna Perucchini al salvataggio di piede in angolo. Finisce 0-1 per gli ospiti.

Il tabellino:

FIORENZUOLA: Battaiola, Mastroianni, Quaini, Oddi (73’ Sussi), Morello (77’ Sartore), Currarino (82’ Anelli), Cavalli, Fiorini (82’ Di Gesù), Piccinini, Danovaro, Giani (73’ Egharevba). A disp.: Sorzi, Bondioli, Coghetto, Giallombardo. All.: Tabbiani.

ANCONA: Perucchini, De Santis, Gatto (66’ Bianconi), Petrella (65’ Lombardi), Moretti, Simonetti, Mondonico, Broni (82’ Vitali), Mattioli (82’ Martina), Mezzoni, Prezioso (65’ Paolucci). A disp.: Piergiacomi, Camigliano, Di Massimo, Pecci, Barnabà, Fantoni. All.: Colavitto.

TERNA ARBITRALE: Restaldo da Ivrea (Tesi da Lucca – Brunetti da Milano)

RETE: 42’ Moretti (A)

NOTE: spettatori 577. Ammoniti: Brogni (A), Prezioso (A), Giani (F), Sussi (F). Angoli: 4-5. Recupero: 6′ (2’ + 4’).