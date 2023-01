SERIE D - I cremisi del nuovo tecnico Gianfranco Zannini, subentrato a Maurizio Mattoni, pareggiano 1 a 1 nello scontro diretto per la salvezza, e restano all'ultimo posto solitario

Il Tolentino sfiora il colpaccio nello scontro diretto per la salvezza con il Termoli e si deve accontentare di un punto per muovere la classifica, senza quindi riuscire ad abbandonare l’ultimo posto solitario nel girone F di Serie D. Al Della Vittoria, nella seconda giornata di ritorno, i cremisi del nuovo tecnico Gianfranco Zannini (in settimana al posto di Maurizio Mattoni) subiscono la beffa al 90′ in seguito al gol di Carnevale. Massarotti illude i suoi a metà ripresa, termina 1 a 1. Domenica prossima la trasferta di Fano, contro l’ex Mosconi.

La cronaca. Pronti via, passano appena dieci secondi di gioco, e il Tolentino sfiora il gol con un tiro dal limite di Nagy, miracolo di Lombardo. I cremisi continuano a spingere e al quarto d’ora vanno vicini al gol anche con il calcio piazzato di Pallecchi, para ancora il portiere ospite. Al 20′ Balde crossa dalla destra, Stefoni anticipa Da Silva e allontana i guai nell’area locale. Poi la partita si innervosisce, con diversi interventi da entrambe le parti non sanzionati dall’arbitro. Al 47′ il Termoli si rende pericoloso, Carnevale si mangia un gol a porta vuota. Al 61′ Zeetti colpisce di testa sulla punizione di Pallecchi, Sicignano rischia l’autogol. Dieci minuti più tardi il Tolentino passa in vantaggio: azione personale di Rozzi e gol di Massarotti. Allo scadere il pareggio del Termoli: tiro da fuori di De Manzo parato da Gagliardini, sulla respinta segna Carnevale. Nel finale Gagliardini salva per due volte la porta cremisi: una su Cioffi e una su Dragutinovic.

Il tabellino:

TOLENTINO: Gagliardini, Stefoni, Salvatelli (71′ Mataloni), Massarotti, Nagy, Zeetti (89′ Moran), Pallecchi (80′ Gori), Marcelli, Moscati, Papaserio (50′ Rozzi), Lattanzi (50′ Giuli). A disp.: Giorgi, Di Biagio, Ciottilli, Nacciarriti. All.: Zannini.

TERMOLI: Lombardo, Antezza, Hotsol, Sicignano, Bomba, De Marzo, Carnevale, Da Silva (46′ Dragutinovic), Maiorino, Ciofi, Balde. A disp.: Recchia, Corcione, Caiazza, Magnocavallo, Di Nisio, Perretta, Lorusso, Smajlaj. All.: Esposito.

TERNA ARBITRALE: Zippilli (Maccari – Manzini)

RETI: 72′ Massarotti, 90′ Carnevale

NOTE: ammoniti Pallecchi, Lombardo, De Manzo, Romagnoli (presidente del Tolentino, dalla panchina), Bamba, Maiorino.