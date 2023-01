ECCELLENZA - Iniziati i lavori al campo sportivo della frazione che prevedono sistemazione della gradinata e della copertura della tribuna, rifacimento di recinzioni, illuminazione, spogliatoi e nuovo fondo in erba sintetica. I biancorossi giocheranno le restanti gare al "Capponi"

«Puntuali, cosa rara, sono iniziati questa settimana i lavori di restyling allo stadio “Sandro Ultimi” di Chiesanuova». Ad annunciarlo la società impegnata nel campionato di Eccellenza in una nota.

«Un intervento da parte dell’Amministrazione comunale di Treia che riguarderà un po’ tutta la struttura che, dal 1979, ospita le partite interne di calcio del Chiesanuova e dal 1987 ha questa denominazione – si legge nel comunicato -. Il cantiere porterà alla sistemazione della gradinata e della copertura della tribuna, verranno rifatti inoltre recinzioni, illuminazione, spogliatoi e troverà spazio un nuovo fondo in erba sintetica. Lavori che consentiranno di aumentare la capienza dello stadio adeguandosi a tutte le normative e che sono stati inseriti dall’Amministrazione in un contesto più ampio, con finanziamenti anche per il rifacimento di due piazzette.

Insomma opere che dalla prossima stagione consentiranno al Chiesanuova di usufruire di un campo sportivo più funzionale e di uno stadio più bello e confortevole – prosegue il club biancorosso -. Tuttavia nell’immediato questi interventi finiscono col rappresentare un problema per l’attività del club, specie per la Prima squadra. I “grandi” hanno il disagio di dover girare al fine di cercare campi disponibili per gli allenamenti e da domenica, fino alla fine del campionato, dovranno disputare le gare interne al “Leonardo Capponi” di Treia (a partire dal match in programma domenica alle 14,30 contro la capolista Atletico Ascoli). Uno svantaggio che toglierà al Chiesanuova i benefici del fattore campo per centrare una salvezza da favola nella prima e storica partecipazione al campionato di Eccellenza».