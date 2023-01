INFRASTRUTTURE - L'assessore nel tratto della Pedemontana che collega la statale 78 Ancona-Perugia con la 77 Civitanova-Foligno: «Con una ulteriore accelerazione potrà essere portata a termine un'opera che sta cambiando il volto ai territori dell'Anconetano e del Maceratese»

L’assessore alle infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli ha svolto una serie di sopralluoghi sulla Quadrilatero, visitando soprattutto i cantieri tra Matelica e Castelraimondo della Pedemontana nel tratto che collega la statale 78 Ancona-Perugia con la 77 Civitanova-Foligno. «I lavori -ha dichiarato l’assessore – procedono in tutti i cantieri, e con una ulteriore accelerazione potrà essere portata a termine un’opera che sta cambiando il volto ai territori delle province di Ancona e Macerata. Continueremo a seguire da vicino i lavori per una infrastruttura che rappresenta un modello per la nostra visione complessiva dello sviluppo delle Marche, funzionale al completamento della maglia viaria regionale da replicare a nord e sud della nostra regione».