LEGA PRO - Gli uomini di Colavitto all'intervallo sono già sul 3 a 0 e poi controllano la partita nella ripresa. Sono ora al sesto posto e si confermano il miglior attacco del girone B

di Andrea Cesca

L’Ancona da spettacolo nel “Monday night” televisivo. Davanti alle telecamere di Raisport la squadra allenata da Colavitto strapazza il Pontedera e guadagna la sesta posizione di classifica. Allo stadio Del Conero finisce 3 a 0 con le reti di Petrella e Di Massimo (doppietta), da segnalare anche un palo colpito da Moretti. La dorica domina il primo tempo e strappa applausi a scena aperta, nella ripresa prova a calare il poker che non arriva. Con 34 reti realizzate i biancorossi diventano nuovamente il miglior attacco del girone.

Il posticipo serale tra Ancona e Pontedera chiude la 21° giornata di Serie C girone B. La partita, primo impegno ufficiale del 2023, è un match importante in chiave play-off. Colavitto recupera Petrella e Paolucci, Mezzoni e Di Massimo tornano dalla squalifica, è ancora indisponibile Spagnoli oltre a D’Eramo vittima di un grave infortunio a Siena. Ruani tornato in biancorosso dalla Pergolettese non figura tra i convocati, prima panchina invece per Marcolini. Quattro le defezioni nelle file ospiti, vale a dire i lungodegenti Siano e Baroni, Guidi squalificato e Ladinetti ancora non al meglio. L’Ancona parte forte, Di Massimo, Simonetti e Petrella vanno pericolosamente alla conclusione nei primi tre giri di lancette. Il Pontedera ha vinto sei delle ultime sette partite, ma allo stadio Del Conero subisce la partenza sprint dei padroni di casa. La squadra di Colavitto va nuovamente alla conclusione con Simonetti prima che l’ex Sangiustese Shiba sia costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.

Prima del quarto d’ora il risultato si sblocca: Prezioso guadagna metri palla al piede e serve Moretti, questi spalle alla porta allarga per Petrella, il sinistro avvolgente del numero 15 dorico non lascia scampo a Stancampiano, 1 a 0. L’Ancona è scatenata, a cavallo del 20’ i padroni di casa collezionano altre due occasioni: Stancampiano disinnesca una combinazione fra Di Massimo e Petrella, poi Di Massimo costringe alla deviazione in angolo l’estremo difensore ospite. E’ un Ancona in grande spolvero, il primo tentativo del Pontedera arriva alla mezzora con un colpo di testa di Benedetti, centrale.

L’Ancona riprende a macinare gioco, al 35’ Moretti approfitta di un errato disimpegno della difesa toscana e punta la porta, Stancampiano in uscita aggancia il piede dell’attaccante, rigore: Di Massimo dal dischetto fa centro ma l’arbitro fa ripetere, anche il secondo tentativo va a buon fine nonostante la deviazione del portiere (2 a 0). Al 42’ Stancampiano salva su Mezzoni, il portiere non può nulla sull’ennesimo tentativo azionato da Moretti in versione assistman, Di Massimo piazza il destro a fil di palo, 3 a 0. Al Del Conero inizia a piovere, per il Pontedera è notte fonda.

Il copione non cambia nel secondo tempo. Dopo 3’ Moretti colpisce il palo con il sinistro, sulla ribattuta di Petrella Espeche salva sulla linea di porta. Il primo vero pericolo per Perucchini si registra al 55’ ma Somma calcia sul fondo da ottima posizione. Intanto i dorici sfiorano il poker prima con Prezioso poi con Petrella. I ritmi calano con il trascorrere dei minuti, l’Ancona controlla il risultato e dosa le forze. Perucchini viene chiamato in causa all’86’ per anticipare in uscita Benedetti. Domenica prossima l’Ancona sarà impegnata in trasferta con il Fiorenzuola. Nel frattempo potrebbero arrivare novità dal calcio mercato.

Il tabellino:

ANCONA (4-3-3): Perucchini 6; Mezzoni 6,5, Mondonico 6,5, De Santis 6,5, Martina 6,5; Simonetti 7, Gatto 7 (14’ st Paolucci ng), Prezioso 7 (35’ st Pecci ng); Petrella 7,5 (22’ st Lombardi ng), Moretti 7,5, Di Massimo 7,5 (35’ st Mattioli ng). A disp.: Piergiacomi, Vitali, Bianconi, Brogni, Marcolini, Barnabà, Fantoni. All.: Colavitto

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano 6; Shiba ng (9’ Marcandalli 5), Espeche 5, Bonfanti 5; Perretta 5 (42’ st De Ioannon ng), Izzillo 5 (17’ st Fantacci ng), Catanese 5,5, Aurelio 5; Benedetti 5, Nicastro 5 (42’ st Casadidio ng); Mutton 5 (1’ st Somma 5,5). A disp.: Vivoli, Tonelli, Petrovic, Di Bella, Markosian, Marcandalli, Martinelli. All.: Canzi

TERNA ARBITRALE: Roberto Lovison di Padova (assistenti Parisi di Bari e Minafra di Roma, quarto ufficiale Ancora di Roma 1)

RETI: pt. 14’ Petrella (A), 37’ rig. e 43’ Di Massimo (A)

NOTE: spettatori 1986 (di cui 3 ospiti) per un incasso di euro 13.143. Osservato 1’ di silenzio per commemorare la scomparsa di Gianluca Vialli ed Ernesto Castano. Calci d’angolo 8 a 2 per l’Ancona. Ammoniti Petrella, Stancampiano, Catanese, Somma. Recupero: pt. 1’ st. 4’.