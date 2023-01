VOLLEY - Domani sera al Banca Macerata Forum la sfida contro uno dei top team del campionato, la Igor Gorgonzola Novara. La carica della schiacciatrice statunitense Claire Chausse e della centrale belga Freya Aelbrecht appena arrivate da Chicago e da Atene. Si aggiungono all'olandese Laura Dijkema, una delle tre ex di turno

Prima gara del 2023 per la Cbf Balducci Hr che torna a giocare al Banca Macerata Forum per la prima giornata di ritorno di Serie A1 nell’anticipo di sabato sera 7 gennaio (ore 20.30): ecco la super-sfida contro uno dei top team del campionato, la Igor Gorgonzola Novara, attuale quarta forza del campionato. Un appuntamento atteso anche per l’esordio in arancio-nero dei nuovi arrivi, la schiacciatrice statunitense Claire Chausse e la centrale belga Freya Aelbrecht, che si sono aggiunte negli scorsi giorni alla rosa a disposizione di Luca Paniconi. Fiesoli e compagni tenteranno nella difficilissima impresa di strappare punti ad una corazzata come Novara per cercare di muovere la classifica quando mancano esattamente 13 partite alla fine della Regular Season, ovvero metà stagione esatta. Sarà anche la gara delle ex, con Laura Dijkema, arrivata a Macerata ad inizio dicembre e tricolore a Novara nel 2017, Francesca Napodano (in Piemonte per due stagioni dal 2019 al 2021) e Giulia Bresciani (protagonista della promozione arancio-nera nella scorsa stagione in A2).

Appena arrivate a Macerata rispettivamente da Chicago e da Atene, i due nuovi acquisti arancio-neri Claire Chaussee e Freya Aelbrecht. Tanto entusiasmo e voglia di fare per la schiacciatrice statunitense e la centrale belga. Un mondo tutto da scoprire per il talento Usa classe 2000, appena sbarcata dal campionato Ncaa e alle prese per la prima volta con un campionato difficile e di altissimo livello come la Serie A1 italiana, un desiderato ritorno invece per la potente ed esperta belga (classe 1990) in un torneo che già conosce bene per averlo disputato già 5 volte nella sua carriera.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – dice Claire Chaussee, nominata giocatrice dell’anno nella sua Conference della Ncaa negli Stati Uniti con la maglia dei Louisville Cardinals – Per me sarà tutto nuovo ed estremamente stimolante, so che il campionato italiano è davvero il massimo e voglio farmi trovare pronta. Sicuramente Macerata è un ottimo posto dove iniziare la mia carriera da professionista, imparerò molto e voglio crescere ancora come giocatrice, voglio inoltre ripagare la fiducia che staff e dirigenti hanno riposto in me”.

Con la sua carica ed entusiasmo, Freya Aelbrecht è arrivata a Macerata pronta a dare il massimo e spingere la formazione arancio-nera verso la salvezza, trovando in squadra la sua amica olandese Laura Dijkema. Dopo una prima parte di stagione in Grecia con la maglia dell’Olympiakos, la centrale belga torna nel campionato italiano in arancio-nero. “Sono pronta a disputare queste 13 partite del girone di ritorno provando a fare del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere la permanenza in A1 – dice Freya dopo aver fatto conoscenza dell’ambiente al Banca Macerata Forum – Al mio arrivo qui sono stati tutti davvero molto gentili e sono stata accolta benissimo. Ora in campo vogliamo mettere tanta grinta e spingere al massimo contro ogni avversario. Sono tornata in Italia perché è un campionato di altissimo livello e non vedo l’ora di misurarmi di nuovo su questo palcoscenico”.

Claire Chaussee scenderà in campo con la maglia numero 7, mentre Freya Aelbrecht vestirà l’arancio-nero con il numero 19.

HR Volley invita anche in occasione del match di domani con Bergamo tutti i tifosi che saranno al Banca Macerata Forum ad indossare la maglia arancio “Forza ragazze!” (chi la possiede già è pregato di indossarla, altrimenti sarà disponibile in omaggio all’ingresso del palasport).

Alla scoperta degli avversari. Coach Stefano Lavarini avrà a disposizione la regista Carlotta Cambi (ex Firenze, arrivata dopo l’infortunio alla palleggiatrice americana Poulter) e dovrà scegliere tra lei e la compagna di reparto Ilaria Battistoni che ha guidato la formazione piemontese nelle ultime giornate. L’opposta turca Ebrar Karakurt, attuale top scorer del campionato, è il principale terminale offensivo. In banda l’azzurra Caterina Bosetti insieme alla cubana Kenia Carcaces (in alternativa c’è la statunitense Adams). Al centro altre due azzurre, Cristina Chirichella e Anna Danesi, il libero è Eleonora Fersino, anche lei nazionale.

Gli arbitri dell’incontro – Maurizio Canessa (Bari) ed Stefano Chiriatti (Lecce).

Seconda volta con Novara – Unico precedente nella gara del girone di andata, vinta nettamente dalle piemontesi per 3-0.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum sabato, giorno della gara (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 ad inizio match).