iGuzzini Illuminazione: welfare di 1.200 euro ai dipendenti. «Con risultati mai raggiunti in 63 anni di attività – dice l’azienda di Recanati – si prevede una chiusura d’anno da record, confermando i dati positivi del primo semestre. In virtù delle performance economiche e considerata la complessità del momento storico, dovuta anche a inflazione e caro bollette, è stato sottoscritto insieme alle organizzazioni sindacali e alle Rsu un accordo per il 2022 che prevede l’erogazione di una liberalità per un importo netto di 1.200 euro in welfare, a favore indistintamente di tutti i dipendenti Italia con Contratto nazionale gomma plastica, in forza sia al 1 gennaio 2022 che al momento dell’erogazione».

Il ceo Cristiano Venturini: «A seguito degli ottimi – e mai eguagliati prima – risultati del 2022, iGuzzini ha deciso di distribuire una liberalità equivalente a 1.200 euro in welfare. La scelta deriva dalla convinzione che l’incredibile traguardo raggiunto, in tempi tutt’altro che semplici, sia stato possibile attraverso il lavoro di tutti e che quindi sia giusto ed etico condividere fattivamente con tutti i dipendenti questo risultato, conseguenza di competenza, dedizione, passione, cuore e testa di ciascun individuo del team iGuzzini».

L’importo, graduato in base all’orario di lavoro di ciascun dipendente, è destinato all’utilizzo di beni e servizi messi a disposizione tramite la piattaforma welfare dell’azienda per istruzione/asili, baby sitting, assistenza familiari, previdenza integrativa, assistenza sanitaria, benessere e intrattenimento, buoni carburante e spesa, e verrà erogato con la retribuzione di marzo 2023. Oltre ai dipendenti, i beneficiari possono essere i coniugi, i partner conviventi e i figli, così come i genitori, oltre a fratelli e sorelle, se conviventi. «Il capitale umano resta infatti un valore centrale – conclude l’azienda – una leva determinante per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’azienda che si definiscono attraverso i driver di sostenibilità, design, cultura della luce e connettività».