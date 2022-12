MACERATA - La candidatura del sindaco di Pieve Torina si è fermata al 48% dei consensi: contrari diversi Comuni dell'entroterra e amministrazioni moderate. Accuse reciproche tra FdI e Lega. Sandro Parcaroli invita all'ottimismo: «Non ci sono problemi, è tutto sotto controllo»

di Luca Patrassi

L’assemblea dei sindaci dell’Aato 3 che stamattina, dopo mesi e mesi di stallo, avrebbe dovuto eleggere il nuovo presidente si è conclusa con una fumata nera e con la clamorosa bocciatura della proposta di eleggere presidente il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci. Fumata nerissima e tensioni ulteriori tra Fratelli d’Italia, che sosteneva Gentilucci, e Lega. I meloniani accusano i leghisti di non aver sostenuto Gentilucci e dalla Lega si osserva che a mancare non sono stati i voti delle amministrazioni a trazione leghista. Ed in effetti la lettura del verbale di voto offre delle indicazioni chiare, sia sui numeri che sulla collocazione territoriale del fronte del no.

La prima osservazione è legata al fatto che ad una assemblea importante, per una decisione che si attendeva oramai da parecchi mesi, si sono presentati in pochi, titolari del 63% delle quote. La seconda osservazione deriva dall’analisi dei sì: nonostante il sostegno dei Comuni principali della provincia (Macerata e Civitranova) e della Provincia, la candidatura di Gentilucci si è arenata al 48 e rotti% delle quote risultando bocciata. In sostanza Gentilucci non è stato sostenuto da diversi comuni dell’entroterra ed anche da amministrazioni politicamente moderate: come dire un giudizio negativo sia sulla riconoscibilità come esponente dell’entroterra che come esponente del centrodestra. Per dire si sono astenuti i rappresentanti di Comuni, a guida moderata, come San Severino e Tolentino mentre sono usciti al momento della votazione i rappresentanti delle municipalità di Caldarola, Apiro, Montecassiano, Montelupone, Porto Recanati ed Osimo.

Il tutto accade, è bene sottolinearlo, in un momento in cui i sindaci sono chiamati a superare le frammentazioni esistenti in provincia di Macerata per arrivare a un gestore unico del servizio idrico onde evitare che la gestione prossima alla scadenza possa essere messa a gara ed essere affidata a un privato. Tradotto: se non riescono a mettersi d’accordo per eleggere un presidente, si può pensare che abbandonino le rispettive aziende più o meno locali e relativi cda con compensi vari per approdare a un gestore unico? La domanda sembra retorica, ma il sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli la pensa diversamente e invita ad avere fiducia: «Non ci sono problemi, dobbiamo riunirci un’altra volta, dobbiamo muoverci, oggi mancavano delle persone, qualcuno si è astenuto, ma è tutto sotto controllo. La prossima settimana eleggeremo il nuovo presidente, quanto al gestore unico stiamo andando avanti con la valutazione del peso delle varie aziende che operano nell’ambito dell’Aato 3».