Entra nel supermercato, riempie lo zaino con generi alimentari e poi fugge senza pagare, dileguandosi tra le vie del paese. Un furto da quasi 200 euro che si è concluso con una denuncia. I carabinieri della stazione di San Ginesio, al termine di una serie di accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un uomo di 51 anni, residente in provincia di Parma, ritenuto responsabile di furto aggravato.

La vicenda è partita dalla denuncia presentata dal direttore di un supermercato di San Ginesio, che aveva segnalato il furto di un’ingente quantità di prodotti alimentari dagli scaffali del punto vendita. Fondamentali per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso ai militari di ricostruire quanto accaduto e risalire all’autore. L’uomo, dopo essere entrato nel negozio, avrebbe prelevato diversi articoli per un valore complessivo di circa 200 euro, nascondendoli all’interno di uno zaino. Una volta raggiunte le casse, con un gesto rapido sarebbe riuscito ad uscire senza pagare la merce, allontanandosi velocemente e facendo perdere le proprie tracce. Gli accertamenti successivi dei carabinieri hanno però consentito di identificarlo e denunciarlo.

(redazione CM)