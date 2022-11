MACERATA - Informazione, gadget e quiz, gli operatori Stammibene nel capoluogo domani sera intervisteranno i ragazzi in occasione della serata universitaria

Dal 1988, il 1° dicembre si celebra la giornata mondiale contro l’Aids e quest’anno, a Macerata, gli operatori del team Stammibene saranno in diretta, domani, sui canali social del progetto (Instagram e Facebook: “Stammibene.info”) con l’obiettivo di intercettare le conoscenze, opinioni e comportamenti a rischio dei ragazzi circa il tema dell’Hiv e delle malattie sessualmente trasmissibili. In palio i tanti gadget del progetto, oltre alla distribuzione di materiale informativo.

Gli operatori del team informeranno le persone coinvolte della possibilità di avvalersi in modo gratuito e del tutto anonimo del “Gruppo C”, servizio di screening e Counselling per l’Hiv messo a disposizione dal dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3 di Macerata. Per accedere al servizio ci si può recare, senza prenotazione, nella sede del dipartimento Dipendenze Patologiche (via Santa Lucia, 2) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, o il sabato dalle 9 alle 11; per informazioni chiamare il numero 0733 260999 dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 13.

Stammibene è un progetto di prevenzione nato vent’anni fa dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asur Area Vasta 3 di Macerata e volto alla promozione della salute e del benessere. Le attività vengono svolte grazie alla collaborazione con le Cooperative Pars, Glatad onlus, Cooss Marche e Berta ’80. Il progetto ha dato vita, in passato, proprio per questa giornata, ad azioni come Condom Cafè (che invitava a prendere l’abitudine di utilizzare metodi efficaci per prevenire malattie sessualmente trasmissibili con la stessa naturalezza con cui si prende un caffè) e Aidsout.

Per informazioni su questa e le prossime iniziative e per rimanere aggiornati sulle attività è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram “Stammibene.info”, visitare il sito www.stammibene.info o scrivere alla mail teamstammibene@gmail.com

